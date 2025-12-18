Здоровье как бонус

Рынок добровольного медицинского страхования в Петербурге в 2025 году вырос на 15% за счет корпоративного сегмента. Страхование помогает бизнесу конкурировать за сотрудников и цифровизировать медицину, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость страхования одного сотрудника в целом по рынку выросла с начала года примерно на 10%, и тарифы продолжат следовать вслед за растущими издержками клиник

По итогам девяти месяцев страховые компании собрали по ДМС в Петербурге 28,8 млрд рублей, что на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение премий обеспечил корпоративный сегмент: работодатели стали внимательнее относится к здоровью сотрудников.

Как сообщил ЦБ РФ, в целом по стране взносы по ДМС работодателями в январе — сентябре 2025 года выросли почти на четверть, до 191,3 млрд рублей, а количество застрахованных — на 2,9 млн, до 20 млн человек.

В Петербурге тенденция похожая. «Основной драйвер роста — это прежде всего высокая концентрация крупного бизнеса в городе, особенно в IT-секторе, финансах и ВПК»,— перечисляет Николай Сова, директор департамента андеррайтинга по личным видам страхования «Совкомбанк Страхования». Эти компании активно инвестируют в ДМС для своих сотрудников, стремясь предложить конкурентоспособный социальный пакет.

Как отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Ольга Басова, при росте премий количество договоров страхования по ДМС в Петербурге сократилось на 33%, что связано со снижением продаж недорогих коробочных продуктов через банки и ростом страхования сотрудников работодателями.

Тарифы следуют за издержками

По словам Юлии Галаничевой, управляющего директора СК «Ренессанс страхование», увеличение общих премий в первую очередь связано с ростом спроса на социальные пакеты в условиях кадрового дефицита. Также сказывается влияние медицинской инфляции, уровень которой достигает 14–15%. А это напрямую влияет на тарифы. Однако страховщики стараются сдерживать рост стоимости корпоративных полисов за счет наличия своих инструментов: оптимизируют программы, перераспределяют потоков застрахованных.

Средняя стоимость страхования одного сотрудника в целом по рынку выросла с начала года примерно на 10%, и тарифы продолжат следовать вслед за растущими издержками клиник. «Ряд клиентов в Петербурге с сентября уже начали оптимизировать программы, переходя на более доступные уровни лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)»,— отмечает госпожа Галаничева.

С другой стороны, некоторые клиенты, напротив, расширяют объем страхового покрытия и наполнение программ страхования, говорит Татьяна Саватеева, заместитель начальника дирекции ДМС регионального центра СК «РЕСО-Гарантия». Она согласна, что в росте премий играет роль и инфляционная составляющая. Выплаты в лечебные учреждения увеличиваются в среднем на 10–12% и растут быстрее премий.

В Петербурге рост ДМС обусловлен развитием производств, добавляет госпожа Саватеева. Появляются новые страхователи, в том силе из числа бюджетных организаций. До момента насыщения спроса на ДМС, по словам собеседницы, еще далеко.

В «СберСтраховании» премии по ДМС за девять месяцев выросли на 17%, количество заключенных договоров сопоставимо с прошлым годом, рассказывает Наталья Харина, директор медицинского страхования компании. «В условиях дефицита кадров бизнес стремится повысить привлекательность социального пакета за счет дополнительных опций. Среди наиболее востребованных: чекапы, психологическая поддержка, а также лекции и корпоративные мероприятия на тему формирования здорового образа жизни»,— отмечает она.

Велнес решает

Если говорить о составе программ, то наиболее востребованы полисы, включающие не только стандартное медицинское покрытие, но и комплексные решения по заботе о здоровье, превентивную медицину (диспансеризации, вакцинации и программы стимулирования здорового образа жизни), говорит госпожа Галаничева.

«Корпоративные клиенты все чаще запрашивают велнес-решения. А в операционных процессах ДМС появились интересные решения на базе искусственного интеллекта, позволяющие автоматизировать рутинные процессы. Например, у нас ИИ анализирует и согласовывает назначения клиник, что позволяет автоматически обрабатывать 37% обращений. По 19 типам диагнозов согласование происходит полностью автономно в течение пяти минут»,— уточняет она.

Марина Уральская, директор петербургского филиала СК «Согаз», также отмечает среди тенденций рост спроса на онлайн-услуги и цифровизацию сервисов. В «Согазе» с июня по август 2025 года количество поданных онлайн и рассмотренных заявлений по ДМС выросло в пять раз. Увеличивается интерес к возможностям телемедицины: 20% пациентов готовы заменить очную консультацию в клинике на общение с профильным врачом телемедицины. Согласно статистике компании после первой консультации 80% пациентов записывается на онлайн-прием повторно.

Современные полисы ДМС все чаще включают не только базовые риски, но и защиту от редких заболеваний, необходимость в реабилитации после травм, кардио- и эндопротезирование. По словам Марины Уральской, в список включают редкие заболевания, болезни на ранних стадиях, специфические детские заболевания (в семейных полисах), тяжелые последствия COVID-19 (например, острый респираторный дистресс-синдром).

«Такие полисы покрывают в среднем 30–50 сложных заболеваний, а в некоторых премиальных продуктах — 100 и более. Также ответственные работодатели и сами застрахованные расширяют страховое покрытие ДМС за счет лазерной офтальмохирургии, эндопротезирования, кардио- и ангиохирургии и других высокотехнологичных видов помощи и реабилитации»,— добавляет госпожа Уральская.

Профилактика не помешает

В качестве основных требований страхователей Татьяна Саватеева выделяет включение в полис различных по объему и наполнению чекапов, диспансерных осмотров и услуг телемедицины. «Теперь это уже практически обязательные опции в корпоративных договорах ДМС. Востребовано и включение в страховые программы членов семей сотрудников, а также "меньших братьев". Поэтому недавно мы добавили страхование домашних питомцев в качестве бонусной программы для корпоративных полисов ДМС»,— говорит страховщик.

Средний чек на программы, по ее словам, вырос в среднем на 12%. Чтобы сдержать рост цен на полисы, клиенты либо отказываются от дорогостоящих клиник, либо пересматривают численность застрахованных, либо переходят на программы с франшизой (оплатой части услуг самим застрахованным) — к этой опции клиенты стали относиться спокойнее и готовы применять франшизу как на какие-то отдельные риски, так и на конкретные клиники.

Страхователи все больше внимания уделяют методам профилактики (ежегодная чекап-диагностика, вакцинопрофилактика), отмечает один из трендов руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Ольга Румянцева. Также чаще запрашивают проведение корпоративных ЗОЖ мероприятий с приглашением профильных врачей для проведения лекций о здоровье. Телемедицина и телепсихология продолжают быть востребованными у застрахованных и включены сейчас практически во все программы ДМС.

Марина Уральская также замечает рост интереса компаний к более активному управлению здоровьем коллективов. В целом количество компаний, заключающих корпоративные договоры ДМС с «Согазом», с 2023 года увеличилось на 23%. Из них 56% — это крупный бизнес, 44% приходится на средние и малые предприятия.

«Среди сотрудников мы видим интерес к расширенному, более глубокому чекапу. Страховые активно идут навстречу в этом вопросе. Обычно такой чекап предоставляется на базе конкретных сетей клиник, чаще всего входящих в одну группу со страховщиком»,— рассказывает руководитель HR-проектов компании «Рексофт» Дарья Малахова.

Еще один тренд — расширение сферы телемедицины. А именно, когда пациент приходит в клинику только для сдачи анализов или физических манипуляций, а общение с врачом (там, где это возможно) проходит в онлайне, продолжает Дарья Малахова. К этому уже готовы и сотрудники, и инфраструктура клиник. Такой формат позволяет всем участникам процесса экономить средства и время.

В числе других интересных услуг госпожа Малахова называет семейную терапию сотрудников. Речь идет не о полноценной терапии, а о разовых консультациях, когда застрахованный чувствует серьезную потребность в таком виде помощи, добавляет она.

Есть куда расти

По итогам 2025 года страховщики ожидают продолжения растущего тренда. С учетом существующих на рынке тенденций интерес клиентов к ДМС не будет уменьшаться, считает Татьяна Саватеева. За девять месяцев 2025 года доля ДМС на страховом рынке Петербурга составляет 12%. По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2025 года прирост ДМС в городе может составить 10–12%. Основное влияние на динамику сегмента будет оказывать медицинская инфляция.

В «Совкомбанк Страховании» прогнозируют, что по итогам 2025 года рынок корпоративного ДМС в Петербурге продемонстрирует рост в пределах 12–18%. По словам Николая Совы, динамика будет поддерживаться несколькими факторами. Во-первых, это общая тенденция к увеличению стоимости медицинских услуг. Во-вторых, на рынке труда сохраняется дефицит кадров, что заставляет компании активно конкурировать за квалифицированных специалистов, предлагая расширенные социальные пакеты. И, в-третьих, растет осознание важности заботы о здоровье сотрудников.

Виктория Алейникова