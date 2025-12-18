Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аудит, консалтинг, право

. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

1. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства

2. Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры»

3. Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»

В голосовании также участвовали

Ксения Багинян, управляющий партнер в Санкт-Петербурге группы компаний Б1

Михаил Бойцов, генеральный директор и управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group

Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге

Шариф Галеев, управляющий партнер офиса ДРТ в Санкт-Петербурге («Деловые решения и технологии», ранее — Deloitte)

Андрей Гусев, старший партнер Nordic Star

Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal To Business

Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services

Виктор Заглумин, сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International

Алексей Игнатенко, генеральный директор Rightmark Group

Антон Кабаков, управляющий партнер Forte Tax & Law

Максим Калинин, управляющий партнер офиса юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» в Санкт-Петербурге

Анатолий Карловский, управляющий партнер офиса «Технологии доверия» в Санкт-Петербурге

Вера Консетова, генеральный директор «РУКОН АФК»

Константин Крутильников, управляющий партнер, председатель совета партнеров, адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге

Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»

Александр Москаленко, президент ГК «Городской центр экспертиз»

Борис Мошенский, основатель и генеральный директор компании Maris

Виктор Наумов, генеральный директор ООО «Некстонс Северо-Запад»

Илья Никифоров, управляющий партнер адвокатского бюро ЕПАМ в Санкт-Петербурге

Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»

Сергей Привалов, старший партнер, руководитель практики корпоративных конфликтов и банкротств юридической компании «ССП-Консалт»

Ольга Самоварова, управляющий партнер «РУКОН СПГруппа» (АО «Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"») и председатель совета сети РУКОН

Иван Починщиков, управляющий партнер компании «IPG Россия»

Денис Соседкин, управляющий партнер офиса Denuo в Санкт-Петербурге

Сергей Спасеннов, старший партнер, руководитель петербургского офиса «Пепеляев Групп»

Виктор Станковский, партнер и руководитель петербургского офиса «Городисский и партнеры»

Ирина Царькова, генеральный директор петербургского офиса Nikoliers (с марта 2025 года)

Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group

Игорь Ягнов, руководитель Северо-Западного регионального центра Kept

Предложенные номинантами кандидаты

Максим Аврашков, управляющий партнер фирмы Maxima Legal

