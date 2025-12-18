Товарищ Время

Алексей Гагаринов, генеральный директор ООО «Си-Шиппинг»

Чувство времени. Что это? Когда тренируешься, задерживая дыхание на время, кажется, что минута — бесконечность. Когда в фитнес-зале держишь штангу на вытянутых руках с новым весом на время — стрелка секундомера будто замирает, а всего-то надо выдержать 15 секунд. Зато в случаях с чем-то захватывающим и важным, как говорят, «время летит незаметно». Восприятие времени очень субъективно и зависит от многих факторов. В стрессовых ситуациях или, например, при выполнении рутинных задач кажется, что время тянется, а при решении интересных задач так укоряется, что как будто турбонаддув в часах запустили. Так в какое же время мы сейчас живем и работаем?

В 2022 году сначала время как будто остановилось совсем. Стресс? Да, и еще какой. Для всей страны и всех отраслей. И в самую первую очередь это затронуло морскую международную логистику. Что везти? Куда везти? С кем везти? Но потом вдруг время резко ускорилось. Наступил момент быстроменяющихся экзаменов на профпригодность и стрессоустойчивость не только отдельных компаний, но и целой отрасли. Сколько появилось новых идей, маршрутов, перевозчиков за очень короткий период! И каждая минута стала как глоток воздуха после длительной задержки дыхания под водой.

Иногда кажется, что можно переждать или даже пересидеть время, отложить решения на потом. Когда-то, почти двадцать лет назад, контейнерные терминалы Большого порта Санкт-Петербург пережили стресс практически полной остановки в связи с затовариванием складских площадей, но быстро и своевременно принятые важные управленческие решения, практически в течение нескольких недель внедренные новые технологии, которые затем были успешно дублированы остальными участниками рынка, позволили разрулить ситуацию и наладить работу. И все работает как часы до сих пор.

А что, например, происходит сегодня в портах одного из балтийских регионов Северо-Запада России, для которого в течение нескольких лет морской транспорт был основным для снабжения региона не только товарами народного потребления, но и комплектующими для крупнейших производств? Создается впечатление, что там время застыло в далеком прошлом. Ни изучить, ни перенять опыт Санкт-Петербурга, вероятно, не успели, рутина затянула и времени не хватило. И как результат — неумолимо наступает стресс, склады полностью затоварены, вывоза груза нет, суда простаивают, порты на грани операционной остановки. Как говорится, время покажет…

А если еще глянуть по смежным областям, что, например, со временем в строительстве морского сухогрузного торгового флота? Так там оно вообще не только застыло в прошлом веке, но еще и трансформировалось. Хотите быстро и дешево — тогда в Китай, а на отечественных верфях только очень и очень долго и поэтому дорого, потому что время — это еще и деньги, ведь трудозатраты по времени считают. Но время в строительстве — это не только фактический труд, это и еще время на заказ и поставку комплектующих, и на доработку проекта, и на многочисленные согласования: от закладки на стапеле до сдачи заказчику такая уйма времени пройдет, что и проект устареет, и сумма контракта вырастет до небес.

Неужели мы так и не научимся ценить время всегда и во всем? Со временем не договориться. Оно не придет и дружески не похлопает по плечу, не скажет: «Товарищ, время!» Упустишь его — ничего не простит и не забудет. Но время можно сделать своим другом, надо научиться его уважать, ценить и заботиться о нем. Именно друг всегда поддержит и будет мотивировать двигаться вперед, изменять управленческие подходы, внедрять новые технологии. Он не позволит погрязнуть в рутине или опустить руки, особенно сейчас, во время перемен в стране и мире. Сейчас, как никогда, время — Товарищ Время!