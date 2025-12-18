Дорожное строительство и ремонт
Владимир Калинин, руководитель ГК «АБЗ-1»
Фото: из личного архива
2.Валерий Абрамов, генеральный директор АО «ВАД»
3.Олег Скорик, генеральный директор АО «Гипростроймост-Санкт-Петербург» (с декабря 2024 года)
В голосовании также участвовали
Михаил Бещанов, генеральный директор АО «Трест»
Игорь Букато, президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"»
Екатерина Ершова, генеральный директор ГК «Омега»
Елена Лашкова, генеральный директор ГК «Геоизол»
Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер»
Владимир Нижегольцев, генеральный директор АО «НиК»
Антон Новиков, председатель совета директоров ООО «Пуск-Лимак-Север»
Игорь Пичугов, генеральный директор АО «Петербург-Дорсервис»
Сергей Румянцев, генеральный директор ООО «СК «Орион плюс» (с октября 2025 года)
Илья Рутман, генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"» (до декабря 2024 года руководил АО «Гипростроймост-Санкт-Петербург»)
Константин Ходосовский, владелец и генеральный директор ООО «Техносфера Инжиниринг» и ООО «Техносфера»