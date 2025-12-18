Состояние в режиме сохранения

За три года российские инвесторы кардинально пересмотрели свои стратегии. Если раньше главной целью была доходность, то теперь в приоритете — защита и сохранение капитала. На смену валютным операциям и зарубежным активам пришли «реальные» инструменты внутри страны. Главное — изменился сам запрос: состоятельные клиенты покупают не только активы, но и профессиональные стандарты управления и комплексный сервис. Как изменилась формула частных инвестиций и чего ждать в 2026 году — в материале BG.

Сдвиг приоритетов

В последние несколько лет благодаря высоким процентным ставкам россияне ярко ощутили возможности инвестирования. «Теперь, постепенное снижение ставок естественным образом заставляет их присматриваться и изучать более сложные инструменты: рублевые облигации, валютные облигации, фонды облигаций и золота. Когда наступит очередь расти рынку акций, многие инвесторы уже будут готовы понимать его и разумно в него инвестировать. Таким образом, намечается явная тенденция перетока довольно существенной части депозитов в инструменты фондового рынка»,— замечает Всеволод Лобов, директор по инвестициям УК «Доходъ».

Как результат, инвестиционные привычки россиян заметно изменились. «Если до 2022 года для состоятельных клиентов основной повесткой были доходность и комфортный риск, то за последние три года акцент резко сместился к сохранности и защите капитала»,— говорит Галина Гветадзе, руководитель мультисемейного офиса «БКС Ультима Private Banking». По ее мнению, среди причин — санкции и блокировка части зарубежных активов, валютные и юрисдикционные риски, рост регуляторной нагрузки и ужесточение комплаенса в иностранных банках, а также изменение миграционных и налоговых режимов во многих странах. «В результате доля реальных активов — в первую очередь недвижимости — выросла как в России, так и за рубежом. Кроме того, значительно усилился интерес к диверсификации по юрисдикциям: инвесторы "расслаивают" капитал по странам, банкам и классам активов»,— уточняет эксперт.

При этом структура частных вложений стала рациональнее. «На фоне волатильности рынка и высокой ключевой ставки спрос инвесторов сместился в сторону реальных, ликвидных активов: золото и облигации, акции металлургических предприятий, недвижимость, инфраструктурные проекты. В 2025 году свой статус защитного актива подтвердило элитное жилье: на фоне общего охлаждения рынка сегмент по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста»,— рассказывает Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат».

Еще один тренд — растет популярность долевого участия через ЗПИФы. «Инвесторов интересуют редкие городские активы с понятной эксплуатацией: коллекционные резиденции, стрит-ритейл и гастрономия в составе элитных ЖК, парковочные пулы в дефицитных локациях, велнес-клубы с лицензией. Для состоятельной аудитории участие в таких проектах через закрытый паевой фонд стало удобным инвестиционным инструментом: профессиональное управление, прозрачная отчетность, возможность диверсифицировать портфель между разными типами доходных статей. Это не "метры ради метров", а аккуратный способ владения частью городской среды, которая сохраняет и накапливает капитал»,— резюмирует господин Алимов.

Евгений Суханов, руководитель департамента торговой недвижимости Genesis Invest, подтверждает, что у состоятельных клиентов запрос стал гораздо сложнее, чем «купить что-то под сдачу». «Если раньше для многих было достаточно просто владеть квартирой или офисом с арендатором, то сейчас аудитория high net worth ожидает полноценного премиального сервиса: стратегию, многоуровневую диверсификацию, аналитику по рынкам, налоговое и юридическое сопровождение, продуманный выход из актива. Фактически инвестор покупает не только объект, но и систему управления им — с прозрачным кэшфлоу, прогнозируемой доходностью и понятной ролью актива внутри портфеля»,— указывает он. По его мнению, на этом фоне формат стрит-ритейла выигрывает за счет сочетания понятной экономики и профессионального управления: помещение под супермаркет, пекарню или аптеку намного проще «читать», чем сложные деривативы или экзотические истории с криптовалютами.

Что касается облигаций, то советник АО «ИК АКБФ» Денис Часовских считает, что на рынке облигаций сегодня доминируют два подхода: длинные облигации с погашением 10–15 лет, которые выигрывают от снижения ставки, но имеют высокую волатильность и риски, а также флоутеры и короткие бумаги с фиксированным купоном — для тех, кто ценит предсказуемый денежный поток. По его мнению, на фоне высокой неопределенности растет интерес к всепогодным портфелям. «Например, стратегия "Три кита" (1/3 акции, 1/3 облигации, 1/3 золото) сглаживает колебания и обеспечивает более стабильную долгосрочную динамику»,— делится эксперт.

Впрочем, за последние годы очень увеличился приток средств и на депозиты, в том числе — на депозиты от состоятельных вкладчиков. «По данным Банка России, если на конец декабря 2021 года в России на депозитах находилось чуть более 37 трлн рублей, то к концу октября 2025 года в банках на вкладах хранилось уже 80,3 трлн рублей, то есть приток средств на вклады в России с 2021 года вырос в 2,1 раза»,— приводит цифры Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

При этом на конец 2021 года в брокерских компаниях, зарегистрированных на Московской бирже, было открыто только 27,7 млн клиентских счетов, а к концу октября 2025 года этот показатель вырос в 2,7 раза, до более чем 74 млн клиентских счетов.

«На фондовом рынке операции совершает в 2025 году почти 26% от населения России (39 млн человек), в то время как в 2021 году на фондовом рынке присутствовало только 11%. Еще в конце 2021 года в приоритете у россиян была иностранная валюта и валютные активы, а у премиальных клиентов была склонность выводить деньги за рубеж, то в настоящее время из-за санкций и внешнеполитической обстановки валюта для россиян, кроме юаня и валют дружественных стран, стала токсичной, вырос спрос на рублевые активы, в том числе — на акции»,— продолжает госпожа Мильчакова.

По ее словам, по секторам предпочтения россиян за последние пять лет изменились мало: в приоритете, как обычно, «голубые фишки» энергетического и банковского сектора, а также значительным спросом пользуются акции российских высокотехнологичных компаний, ритейла, горнодобычи, недвижимости. «Однако на фондовом рынке после 2022 года стали заметны две, казалось бы, несовместимые тенденции. С одной стороны, ряд эмитентов стал менее прозрачным, из-за санкций или опасения быть включенными в санкционные списки США некоторые эмитенты отказались даже от публикации отчетности по МСФО. С другой стороны, очень вырос уровень корпоративного управления в крупных компаниях, стало хорошим тоном платить и заранее объявлять рекомендуемый для утверждения на общем собрании акционеров размер дивидендов. Более того, некоторые эмитенты платят дивиденды два раза в год и даже ежеквартально, чтобы поднять ликвидность и капитализацию своих акций»,— продолжает эксперт. То есть с ростом числе инвесторов-физлиц эмитенты понимают, что многие из них имеют консервативный стиль инвестирования и им важно собрать портфель акций, приносящих высокий и почти безрисковый пассивный доход, резюмирует госпожа Мильчакова.

Искусство жить

На глобальном рынке альтернативные инвестиции — вино, искусство, коллекционные автомобили, часы — из нишевого решения превратились в полноценный класс активов. «Отчеты международных консультантов показывают, что за последние десять лет многие из этих сегментов демонстрировали хорошую долгосрочную доходность, хотя 2024 год был волатильным: особенно просели вино и виски»,— говорит госпожа Гветадзе. По ее мнению, для российских клиентов интерес к альтернативам поддерживается по нескольким причинам: желание диверсифицировать от классических рынков; стремление к «осязаемым» активам, которые можно хранить, перевозить, передавать по наследству; элемент статуса и удовольствия: коллекции искусства, вина, ювелирных изделий — это не только инвестиция, но и часть образа жизни.

По словам Дмитрия Исакова, основателя и генерального директора инвестиционной платформы Lender Invest, альтернативные инвестиции способны показывать стабильный прирост дохода вне зависимости от экономических или политических потрясений. «У них есть одна особенность: это исключительно долгосрочный и зачастую эксклюзивный актив. Вкладывать в такие инструменты можно на срок от?десяти лет и более. В портфелях инвесторов такие активы традиционно занимают от?5?до?10 %»,— говорит эксперт.

Евгений Суханов соглашается с тем, что альтернативные классы активов — искусство, коллекционный алкоголь, драгоценности — по-прежнему интересуют часть высокодоходной аудитории, но скорее как нишевые истории и «коллекции с потенциалом роста», чем как база инвестиционной стратегии. «Это дополнительная диверсификация, а не источник дохода, и такие инвестиции требуют понимания специфики рынка. Без экспертизы туда лучше не заходить: риск ошибок и потерь выше, чем в классических финансовых инструментах»,— предостерегает господин Часовских.

При этом, по словам Владислава Александрова, управляющего директора ALT3 Capital, выраженной цикличности нет: экономические подъемы или спады слабо влияют на тренд — чем больше капитала, тем больше спрос. «Однако внутри класса наблюдается резкая дифференциация по доходности. На горизонте 15 лет самым доходным активом стал коллекционный виски. На противоположном конце спектра находятся вложения в предметы интерьера и дизайнерскую мебель, которые зачастую не обеспечивали даже сохранения капитала»,— добавляет он.

Запросы растут

Как отмечают эксперты, за последние годы требования и ожидания от премиального сервиса у состоятельной публики значительно повысились. По словам госпожи Гветадзе, современный состоятельный клиент ожидает не только премиальный сервис, но и помощь в управлении своей жизнью и капиталом. «Клиенту не нужна россыпь разрозненных консультантов, он хочет, чтобы мультисемейный офис координировал налоговых юристов, миграционных специалистов, девелоперов и риелторов, поставщиков lifestyle-сервисов (образование детей, медицина, консьерж, авто и яхты). Простого "VIP-сервиса" больше недостаточно. Клиент ожидает индивидуальных инвестиционных и налоговых стратегий в нескольких юрисдикциях; сценариев "что будет, если…" (смена резидентства, продажа бизнеса, развод, передача бизнеса детям); поддержки в нишевых вопросах: от структурирования коллекции искусства до регистрации авто в нужной стране»,— объясняет эксперт. По ее словам, повысились требования к отчетности по всем активам (включая зарубежные объекты и альтернативные инвестиции), а также к комплаенсу и юридической чистоте решений.

Состоятельные клиенты все больше настроены на то, чтобы их финансовые консультанты были критичны и даже подозрительны при выборе инструментов для инвестирования, добавляет господин Лобов. «Они готовы больше платить за хорошие советы и меньше комиссий, встроенных в них. В остальном в этом сегменте, как и прежде, превалирует консервативное отношение к инвестициям»,— думает он.

По мнению Булата Алимова, ключевой запрос — персонализация и предсказуемость. «В сегменте делюкс-недвижимости обеспеченным покупателям нужны измеримые аргументы высокой цены: уровень шума в жилых помещениях, микроклимат и экология района, качество сервиса и приватность, наличие инфраструктуры и общественных пространств. Спрос смещается к тем проектам, где такие параметры прозрачны и стабильны. В инвестиционных продуктах важна дисциплина отчетности, прозрачный календарь выплат, регулярные обзоры реальной стоимости портфеля, быстрые коммуникации с управляющей компанией»,— говорит господин Алимов.

Кроме того, если лет десять назад была мода на онлайн-взаимодействие, сейчас наблюдается тенденция к желанию клиентов личного общения по инвестиционным задачам. «Многие состоятельные клиенты даже не пользуются личным кабинетом, им удобнее, если персональный инвестиционный советник свяжется с ним и поговорит или направит индивидуальный управленческий отчет. Состоятельная публика сегодня очень ценит экспертность профучастника, а также возможности по увеличению профита по портфелю. Здесь и индивидуальный тариф по вознаграждению УК, желательно более выгодный, чем в рынке, и своевременные действия по портфелю, исходя из рыночной ситуации, которые принесут дополнительный доход в сравнении с бенчмарком. У состоятельной публики часто есть аналогичные инвестиционные услуги в разных компания, и они, безусловно, сравнивают их между собой»,— рассказывает Анна Баранова, директор по работе с клиентами УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Дрейф капитала

В 2026 году предпочтения инвесторов будут зависеть от траектории ключевой ставки и инфляции, гибкости налогового регулирования и доступности проектного финансирования. «Если ставка пойдет вниз, мы увидим приток в длинные бумаги и рост интереса к премиальным девелоперским фондам. Если волатильность сохранится, продолжится дрейф в сторону управляемых реальных активов с ежеквартальными выплатами. В любом случае состоятельная аудитория останется требовательной и будет платить не за обещания, а за стандарт управления — от архитектуры и инженерии до отчетности фонду и качества арендаторов»,— полагает Булат Алимов. По его мнению, портфель частного инвестора станет осмысленнее: ликвидность в публичных инструментах, устойчивость в редких городских активах под управлением.

«В 2026 году тренд на перевод активов в ЗПИФы усилится во всех сегментах рынка недвижимости. В фонды будут заходить объекты, которые требуют перенастройки функций и модернизации: бывшие торговые площади — под ритейл и сервисы для жителей, офисные помещения — под частичную модернизацию с доведением инженерии до современных стандартов. В курортном сегменте — премиальные отельные комплексы с предсказуемой сезонностью и единым стандартом сервиса, где фонд покупает настроенную операционную модель управления»,— считает он.

По мнению Дмитрия Исакова, следующий год пройдет под влиянием трендов текущего года. «А значит, в фокусе останутся геополитика и ключевая ставка. Геополитика сработает на рост в том случае, если удастся достичь прорыва. Под прорывом мы понимаем подписание официального документа. Но самое главное — в этом случае можно рассчитывать на формирование долгосрочного тренда на рост фондовых активов. Ключевая ставка продолжит снижаться. Это значит, что долговой рынок по-прежнему остается в фокусе. По мере снижения ключевой ставки тенденция перетока капиталов из депозитов в активы долгового рынка будет только усиливаться»,— говорит эксперт. При этом, по его мнению, альтернативные инвестиционные инструменты продолжат набирать популярность. «Основными причинами роста спроса на них являются их невосприимчивость к геополитическим заявлениям и высокая доходность»,— указывает он.

Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк», также полагает, что изменения в предпочтениях инвесторов в 2026 году будут зависеть от динамики ключевой ставки, уровня политической и экономической стабильности, изменений на санкционном фронте и, как следствие, активности фондового рынка. «Снижение ключевой ставки может снизить привлекательность депозитов, что приведет к росту интереса к более рискованным, но потенциально доходным инструментам. Также важными будут меры по поддержке фондового рынка, включая стимулирование новых IPO, укрепление доверия к рынку и повышение финансовой грамотности частных инвесторов. Непредсказуемость геополитической ситуации и действия по развитию финансовой инфраструктуры станут решающими факторами в формировании инвестиционных трендов в следующем году»,— подчеркивает эксперт.

Всеволод Лобов считает, что разумные инвесторы должны быть готовы к любому развитию событий. «Поэтому диверсифицированный портфель самых различных активов с акцентом на безопасность и текущий доход может быть лучшим выбором для состоятельных инвесторов»,— резюмирует он.

Ирина Иванова