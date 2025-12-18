Коммерческая недвижимость
1.Станислав Михайлов, генеральный директор УК «Севкабель Порт»
2.Эдуард Горин, бенефициар общественно-делового пространства Seno
3.Евгений Лысый, CEO сети коворкингов «Практик» и OFIX
В голосовании также участвовали
Дмитрий Абрамов, партнер, генеральный директор управляющей компании инвестиционного фонда Jensen Group
Анна Балагурова, генеральный директор АНО «Новая Голландия»
Ольга Бессарабова, генеральный директор компании ООО «К-Проджект» (квартал «Брусницын»)
Юрий Борисов, управляющий партнер «АйБи Групп»
Юрий Буянов, генеральный директор ООО «Стокманн СПб Центр» (ТЦ «Невский центр»)
Анна Вааль, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S
Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»
Дмитрий Гашичев, генеральный директор ТРК «Галерея» (с августа 2025 года)
Максим Левченко, управляющий партнер «Форт Групп» (ООО «Форт Групп Строительство»)
Игорь Лейтис, президент управляющего холдинга «Адамант»
Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «Бестъ»
Заза Паксадзе, генеральный директор СК «Союз»
Анна Панова, генеральный директор АО «БТК Девелопмент»
Александр Порывакин, генеральный директор ООО «Факт.Пром» (индустриальный парк «Факт.Пром)
Константин Сторожев, генеральный директор VALO Service
Владимир Свиньин, председатель правления «Охта Групп»
Ольга Смирнова, генеральный директор PLG
Андрей Фоменко, учредитель АО «ФХК "Империя"» (управляет сетью бизнес-центров «Сенатор»)
Александр Шарапов, президент Becar Asset Management
Евгений Шаталов, генеральный директор ООО «Тандем-Истейт» (Design District DAA)
Екатерина Шерстенникова, генеральный директор ООО «Степан Разин Девелопмент» (МФК «Завод "Разин"»)