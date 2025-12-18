Жилая недвижимость
Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
1.Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group
2.Василий Селиванов, руководитель холдинга Legenda
3.Эдуард Тиктинский, президент группы RBI
В голосовании также участвовали
Заур Агаронов, генеральный директор ООО «УК ФСК СЗ» (филиал федерального девелопера ГК «ФСК» в Санкт-Петербурге)
Беслан Берсиров, генеральный директор ГК «Трест»
Андрей Биржин, основатель GloraX
Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит»
Алексей Болдин, генеральный директор ООО «Главстрой Санкт-Петербург» (с февраля 2025 года)
Михаил Бузулуцкий, президент ГК «Эталон»
Кирилл Годовиков, генеральный директор ООО «СЗ "Йонд.Шушары"»
Станислав Данелян, генеральный директор ООО «Евроинвест Девелопмент»
Максим Жабин, заместитель генерального директора, директор по развитию ГК «ЕДИНО»
Александр Завьялов, генеральный директор холдинга AAG
Людмила Коган, генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент»
Николай Коробов, генеральный директор ИСГ «Мавис»
Виталий Коробов, генеральный директор Element Development
Александр Кравцов, совладелец компании Fizika Development
Оксана Кравцова, совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой»
Дмитрий Кутузов, генеральный директор ГК «ЛСР»
Арсений Лаптев, генеральный директор ГК «Арсенал»
Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»
Сергей Мамошин, заместитель генерального директора по региональному девелопменту ГК «ПИК»
Михаил Медведев, генеральный директор группы ЦДС
Марк Окунь, генеральный директор ООО «Отделстрой»
Александр Прыгунков, управляющий партнер компании «Самолет Страна»
Александр Рогатых, президент группы «Аквилон»
Кирилл Сиволобов, учредитель Bau City Development, генеральный директор BauHaus
Аркадий Скоров, генеральный директор ООО «Дальпитерстрой»
Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ
Дмитрий Ходкевич, совладелец и генеральный директор DVA Group
Владимир Шабанов, директор филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ГК «А101»
Максим Штерн, владелец ГК «ПСК»
Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»