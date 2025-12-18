Телекоммуникации
Александр Крылов, генеральный директор SkyNet
Фото: Фото из личного архива
1. Александр Крылов, генеральный директор SkyNet
2. Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»*
3. Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Комфортел»
В голосовании также участвовали
Антон Баранов, генеральный директор ООО «АйДиджитал»
Николай Белозеров, генеральный директор ООО «П.А.К.Т.»
Алексей Горбунов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад» компании «Манго Офис»
Екатерина Кудряшова, региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком»
Александр Соловенчук, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком»
Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 (дочернее общество ПАО «Ростелеком»)*
Денис Трофимчук, директор отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Мегафон» (с мая 2025 года)
Максим Шевченко, межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг»
* Включены оба игрока, так как ежегодно жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается