Телекоммуникации

Александр Крылов, генеральный директор SkyNet

Фото из личного архива

1. Александр Крылов, генеральный директор SkyNet

2. Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»*

3. Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Комфортел»

В голосовании также участвовали

Антон Баранов, генеральный директор ООО «АйДиджитал»

Николай Белозеров, генеральный директор ООО «П.А.К.Т.»

Алексей Горбунов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад» компании «Манго Офис»

Екатерина Кудряшова, региональный директор Западного региона ПАО «Вымпелком»

Александр Соловенчук, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком»

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 (дочернее общество ПАО «Ростелеком»)*

Денис Трофимчук, директор отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «Мегафон» (с мая 2025 года)

Максим Шевченко, межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг»

* Включены оба игрока, так как ежегодно жюри указывает на недостаток в списке одного из них. При условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается