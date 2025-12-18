Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Страхование

1. Константин Кудрявцев, директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия»

2. Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование»

3. Владимир Пыстин, старший вице-президент — директор Санкт-Петербургского филиала страхового дома ВСК

В голосовании также участвовали

Сергей Беженков, генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"»

Татьяна Гапоненко, генеральный директор САО «Медэкспресс»

Евгений Дубенский, заместитель генерального директора АО «Зетта Страхование»

Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала СК «Согласие»

Александр Крючков, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге

Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»

Роман Колыванов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «ГСК "Югория"»

Наталия Краянова, директор Северо-Европейского филиала ПАО «САК "Энергогарант"»

Олег Кялвияйнен, директор филиала АО «Объединенная страховая компания» в Санкт-Петербурге

Игорь Лаппи, генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование»

Кирилл Павлов, директор филиала ПАО «СК "Росгосстрах"» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Валентин Смышляев, директор филиала страховой компании «Макс» в Санкт-Петербурге

Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз»

