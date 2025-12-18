Страхование
1. Константин Кудрявцев, директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия»
2. Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование»
3. Владимир Пыстин, старший вице-президент — директор Санкт-Петербургского филиала страхового дома ВСК
В голосовании также участвовали
Сергей Беженков, генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"»
Татьяна Гапоненко, генеральный директор САО «Медэкспресс»
Евгений Дубенский, заместитель генерального директора АО «Зетта Страхование»
Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала СК «Согласие»
Александр Крючков, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге
Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»
Роман Колыванов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «ГСК "Югория"»
Наталия Краянова, директор Северо-Европейского филиала ПАО «САК "Энергогарант"»
Олег Кялвияйнен, директор филиала АО «Объединенная страховая компания» в Санкт-Петербурге
Игорь Лаппи, генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование»
Кирилл Павлов, директор филиала ПАО «СК "Росгосстрах"» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Валентин Смышляев, директор филиала страховой компании «Макс» в Санкт-Петербурге
Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз»