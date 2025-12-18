Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Информационные технологии

2.Александр Голиков, председатель совета директоров и основатель компании Ascon;

Олег Любимов, генеральный директор Selectel

3.Дмитрий Аржевский, генеральный директор HR Link (ООО «Инновации в управлении кадрами»)

В голосовании также участвовали

Нина Апостолова, генеральный директор НТЦ «Протей»

Сергей Баклан, генеральный директор АО «Аркадия»

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut

Антон Варфоломеев, генеральный директор Digital Design

Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС»

Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»

Елена Гребенщикова, генеральный директор ООО «Солво»

Андрей Гук, генеральный директор ООО «Обит»

Сергей Дудин, генеральный директор ООО «Эделинк»

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ГК «ЦРТ»

Александр Елизарьев, генеральный директор ГК «Цифровые привычки»

Владимир Затолкин, генеральный директор Megagroup

Юрий Иванов, директор структуры в Санкт-Петербурге Axenix

Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK

Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию ООО «Форсайт», руководитель петербургского офиса компании

Владимир Кушвид, генеральный директор «Газпромнефть-ЦР» (с июня 2025 года)

Максим Лепилин, генеральный директор ООО «Глазар»

Екатерина Лозобко, генеральный директор ООО «ЭдСервер»

Наталья Лузина, генеральный директор RBI Concept

Михаил Матюшин, генеральный директор Nexign

Артем Мошков, совладелец и генеральный директор ООО «Энтри Тек» (с июля 2025)

Александр Мартынов, генеральный директор ЗАО «СП.АРМ»

Александр Наумцев, генеральный директор BIA Technologies

Валерий Пустарнаков, учредитель «Газинформсервиса»

Вадим Сабашный, генеральный директор ООО «Ланит-Терком»

Владислав Смирнов, генеральный директор Raidix

Светлана Соколова, генеральный директор ООО «Промт»

Денис Струков, генеральный директор компании «Геоинтеллект»

Сергей Тихомиров, генеральный директор АО «Кодекс»

Алан Цаголти, бенефициар, генеральный директор компании Syncretis

Алексей Юрецкий, генеральный директор ООО «Геоскан»

Вадим Юсупов, генеральный директор компании «Формат Кода» (ООО «Ф-Лайн Софтвер»)

Андрей Яковлев, генеральный директор ГК «Брэйн Системс»

Предложенные номинантами кандидаты

Антон Щеглов, генеральный директор группы компаний «Компас»

