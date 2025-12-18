Информационные технологии
Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг»
Фото: из личного архива
2.Александр Голиков, председатель совета директоров и основатель компании Ascon;
Олег Любимов, генеральный директор Selectel
3.Дмитрий Аржевский, генеральный директор HR Link (ООО «Инновации в управлении кадрами»)
В голосовании также участвовали
Нина Апостолова, генеральный директор НТЦ «Протей»
Сергей Баклан, генеральный директор АО «Аркадия»
Андрей Богданов, генеральный директор Bercut
Антон Варфоломеев, генеральный директор Digital Design
Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС»
Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»
Елена Гребенщикова, генеральный директор ООО «Солво»
Андрей Гук, генеральный директор ООО «Обит»
Сергей Дудин, генеральный директор ООО «Эделинк»
Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ГК «ЦРТ»
Александр Елизарьев, генеральный директор ГК «Цифровые привычки»
Владимир Затолкин, генеральный директор Megagroup
Юрий Иванов, директор структуры в Санкт-Петербурге Axenix
Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK
Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию ООО «Форсайт», руководитель петербургского офиса компании
Владимир Кушвид, генеральный директор «Газпромнефть-ЦР» (с июня 2025 года)
Максим Лепилин, генеральный директор ООО «Глазар»
Екатерина Лозобко, генеральный директор ООО «ЭдСервер»
Наталья Лузина, генеральный директор RBI Concept
Михаил Матюшин, генеральный директор Nexign
Артем Мошков, совладелец и генеральный директор ООО «Энтри Тек» (с июля 2025)
Александр Мартынов, генеральный директор ЗАО «СП.АРМ»
Александр Наумцев, генеральный директор BIA Technologies
Валерий Пустарнаков, учредитель «Газинформсервиса»
Вадим Сабашный, генеральный директор ООО «Ланит-Терком»
Владислав Смирнов, генеральный директор Raidix
Светлана Соколова, генеральный директор ООО «Промт»
Денис Струков, генеральный директор компании «Геоинтеллект»
Сергей Тихомиров, генеральный директор АО «Кодекс»
Алан Цаголти, бенефициар, генеральный директор компании Syncretis
Алексей Юрецкий, генеральный директор ООО «Геоскан»
Вадим Юсупов, генеральный директор компании «Формат Кода» (ООО «Ф-Лайн Софтвер»)
Андрей Яковлев, генеральный директор ГК «Брэйн Системс»
Предложенные номинантами кандидаты
Антон Щеглов, генеральный директор группы компаний «Компас»