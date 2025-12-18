Бизнес-образование

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП

1.Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП

2.Ольга Парфенова, соучредитель Международной школы коучинга Up & Above

3.Вадим Волков, ректор Европейского университета

В голосовании также участвовали

Ольга Вайсс, генеральный директор бизнес-школы ACORN

Ирина Воронина, генеральный директор и управляющий партнер бизнес-школы AMI

Филипп Гузенюк, партнер в компаниях «Земля стратега» и «Институт коучинга»

Ольга Дергунова, директор ВШМ СПбГУ

Яна Клементовичус, проректор по дополнительному профессиональному образованию, директор Института дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ

Анастасия Куракова, директор Swissam (с лета 2025 года)

Ирина Петрова, декан факультета дополнительного профессионального образования Международного банковского института им. Анатолия Собчака

Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики в России

Елена Скалон, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Сергей Федоров, ректор Открытой школы бизнеса

Алексей Шматко, и. о. декана факультета международного промышленного менеджмента и коммуникаций БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Предложенные номинантами кандидаты

Дмитрий Тихонов, проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ