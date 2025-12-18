Петербург на грани мощности

Энергетический комплекс Петербурга продолжает наращивать инфраструктуру, одновременно расходуя запас мощности. Программы развития и модернизации едва поспевают за потоком заявок девелоперов, индустриальных парков и дата-центров.

В последние годы энергокомплекс Петербурга и Ленинградской области развивался достаточно активно. По данным СО ЕЭС, в регионе было введено и модернизировано 620 км линии электропередачи, а также установлено и обновлено трансформаторного оборудования на 6,3 ГВА. На горизонте до 2030–2031 годов запланированы новые линии 330 кВ от Ленинградской АЭС-2, строительство подстанций и ЛЭП для подключения крупных химических и логистических комплексов, а также жилых кварталов и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, перечисляет аналитик ФГ «Финам» Максим Абрамов.

Он отмечает, что система региона развивается по трем ключевым направлениям: масштабное усиление электрических сетей мощностью 110 кВ и выше, увеличение пропускной и трансформаторной мощности, а также обеспечение интеграции крупных новых потребителей и генерирующих объектов.

Основные векторы развития сосредоточены на расширении мощностей Ленинградской атомной электростанции, добавляет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. На данный момент там продолжается поэтапный ввод энергоблоков нового поколения ВВЭР-1200. Также ведется реконструкция существующих теплоэлектроцентралей, принадлежащих ТГК-1 и масштабной модернизации распределительных сетей, находящихся в ведении компании «Россети Ленэнерго».

Несмотря на высокий уровень модернизации и ввода новых мощностей, потребление электроэнергии в регионе растет опережающими темпами: на 1,5–2% в год. Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, по итогам 2024 года потребление в среднем по всем группам потребителей выросло почти на 4%. Для распределительного комплекса это дополнительная нагрузка, которая требует увеличения пропускной способности электрических сетей.

До 2030 года энергопотребление в Петербурге и Ленинградской области, по данным СО ЕЭС, увеличится на 13%, до 58 883 млн кВт•ч, а максимальная нагрузка вырастет на 11,2%, до 9266 МВт. При этом установленная мощность электростанций снизится на 6,4%, до 12 391 МВт. Запас мощности уменьшается на 1778 МВт (–36%), подсчитал господин Абрамов. Пока установленной мощности достаточно для покрытия нагрузки, однако сокращение запаса мощности к 2030 году при неблагоприятных условиях повышает риски приближения к предельным режимам работы энергосистемы, делает вывод аналитик.

Неравномерная готовность

Алексей Равинский, генеральный директор «Запуск Групп», считает, что в целом энергокомплекс региона готов к дополнительной нагрузке, но готовность — неравномерная. Город и южные районы Ленинградской области формируют зону напряженности по доступности свободной мощности из-за нарастающего спроса со стороны дата-центров, индустриальных парков и электрификации транспорта.

«Ключевые узкие места — дефицит мощностей на крупных подстанциях 110–330 кВ, задержка с запуском новых генерирующих объектов и высокая концентрация заявок на технологическое присоединение в одних и тех же локациях. Дата-центры создают точечные, но очень высокие пики спроса от 20 до 100 МВт, и при отсутствии гибкого планирования они могут блокировать развитие соседних проектов»,— рассказывает господин Равинский.

В планах региональных властей создание и развитие новых промышленных кластеров, таких как «Бокситогорский», «Мурманские ворота — 1» и «Мурманские ворота — 2», отмечает председатель Ассоциации развития ТЭК Андрей Почелинцев. Регион также становится центром притяжения энергозатратной IT?инфраструктуры.

Рост энергопотребления обеспечивают не только промышленность и транспорт, но и строительный бум. В 2024 году Ленинградская область заняла первое место в России по вводу жилья на душу населения: 1,976 кв. м на человека при среднероссийском показателе 0,738 кв. м. В первом полугодии 2025 года в регионе было введено еще 2,2 млн кв. м, что на 2% больше прошлогодних темпов.

«Энергосистема работает на пределе своих возможностей. На начало 2024 года установленная мощность электростанций региона составила 8640 МВт, тогда как исторический максимум потребления, зафиксированный по итогам того же года, достиг 8333 МВт. Таким образом, резерв мощности сократился до символических 307 МВт, что для столь крупного энергорегиона с амбициозными планами развития крайне мало»,— рассуждает господин Почелинцев.

Эксперты сходятся во мнении, что переход от точечных ремонтов к системной реконструкции возможен только при смене схем теплоснабжения: закрытии открытых систем, в которых вода из сетей отопления используется для бытовых нужд, и массовом внедрении индивидуальных тепловых пунктов.

Комплексная модернизация

По данным комитета по тарифам Петербурга, в период с 2019 по 2024 год объем инвестиций в инженерно-энергетический комплекс города составил 545 млрд рублей. А общий объем капвложений в сетевой комплекс региона в 2021–2025 годы по утвержденной Минэнерго инвестпрограмме составляет свыше 200 млрд рублей. Системный оператор в своей схеме фиксирует прогноз роста потребления и максимумов нагрузки, формируя перечень мероприятий для обеспечения технической возможности присоединения новых потребителей. Затем под этот перечень утверждаются инвестпрограммы «Россетей Ленэнерго» и ТГК-1, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Россети Ленэнерго» в последние году инвестируют в развитие инфраструктуры более 40 млрд рублей в год, а ТГК-1 ведет реконструкцию ТЭЦ и гидроузлов, включая Автовскую ТЭЦ-15 и Верхне-Свирскую ГЭС, перечисляет заместитель гендиректора компании «Проект 7» Олег Шевцов.

Тем не менее текущие программы лишь частично покрывают потребности, и в 2024?году депутаты Ленобласти публично обращались в Минэнерго с просьбой выделить на модернизацию дополнительно 5,41 млрд рублей.

«Тарифы на электроэнергию и тепло включают инвестиционную составляющую, позволяющую компаниям возвращать вложенные средства. Однако баланс между инвестиционной надбавкой и социально чувствительным ростом платежей населения определяется регулирующими органами, и в условиях ограничения темпов роста тарифов компании испытывают трудности с финансированием модернизации»,— отмечает господин Шевцов.

В 2025–2027 годах объем капзатрат «Россетей Ленэнерго» вырастет на 20% по сравнению с инвестпрограммой предыдущего периода, которую утверждает Минэнерго, говорит эксперт АКРА Евгений Зеленский. Он считает, что при прогнозируемой в ближайшие годы умеренной динамике роста потребления электроэнергии в регионе инвестпрограмма «Ленэнерго» достаточна для обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии.

На горизонте 2025–2031 годов в Ленинградской области планируется строительство новой кабельно-воздушной линии (КВЛ) 330 кВ длиной 3,2 км от блока №7 ЛАЭС-2 до открытого распорядительного устройства (ОРУ) 330 кВ, подключение крупных промышленных потребителей (Балтийский химический комплекс — 433 МВт, «Русхимальянс» — 362 МВт, Приморский универсальный перегрузочный комплекс — 140 МВт), а также строительство четырех подстанций и ЛЭП для обеспечения данных потребителей энергией, перечисляет Максим Абрамов. В Санкт-Петербурге планируется подключение новых жилых кварталов и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

При этом на территории Ленобласти будет реализовано четыре проекта по строительству заходов ВЛ совокупной протяженностью 15,7 км, а в Петербурге — шесть проектов по строительству заходов ВЛ совокупной протяженностью 16,3 км, чтобы обеспечить нужный запас электроэнергии на будущее и подключить к сети предприятие АО «СевНИИГиМ», добавляет господин Абрамов. Также будет проведена реконструкция электрических подстанций в регионе, чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем и не допустить выхода работы энергосистемы за безопасные пределы.

Распределительная генерация и ВИЭ

Андрей Почелинцев считает, что в складывающихся условиях решением проблем может стать распределенная генерация: газовые мини?ТЭЦ, когенерационные установки, солнечные станции. Подобные технологические решения позволяют сократить сроки подключения новых объектов, снизить нагрузку на магистральные линии и обеспечить предсказуемость тарифов. По федеральной статистике, доля распределенной генерации в энергобалансе России пока не превышает 7%, но введение объектов малой энергетики за последние годы показывает стабильный рост темпами более 10% в год, говорит эксперт.

Определенную роль может сыграть и возобновляемая энергетика, хотя ее доля в регионе незначительна в связи с климатическими особенностями, указывает госпожа Капустина. Пилотные проекты по использованию солнечных панелей и малых ветроустановок развиваются в основном в частном секторе и на объектах социальной инфраструктуры.

По мнению директора департамента энергетики «Рексофта» Сергея Черепова, доля распределенной генерации и ВИЭ будет расти по мере экономического обоснования и поддержки. В структуре генерации в 2030 году ВИЭ, скорее всего, останутся недоминирующими, они лишь существенно дополнят базовую атомно-тепловую генерацию, особенно в пиковых или локальных зонах, считает он.

Виктория Алейникова