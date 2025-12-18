Энергетика
Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
1.Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
2.Виталий Пирогов, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»
3.Бислан Гайрабеков, генеральный директор ООО «РКС-Энерго»
В голосовании также участвовали
Вадим Бравве, генеральный директор АО «ТЭК СПб» (с мая 2025 года)
Вадим Ведерчик, генеральный директор ПАО «ТГК-1»
Константин Грачев, генеральный директор ООО «Сетевое предприятие "Росэнерго"»
Андрей Иевлев, директор Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт»
Сергей Корбатов, генеральный директор ООО «Ижорская энергетическая компания»
Владимир Перегуда, заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн "Росэнергоатом"» «Ленинградская атомная станция»
Вячеслав Торсунов, генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
Сергей Садовский, генеральный директор АО «Норд Гидро»
Андрей Сизов, генеральный директор АО «ЛОЭСК»