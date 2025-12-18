Энергетика

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
1.Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»

2.Виталий Пирогов, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»

3.Бислан Гайрабеков, генеральный директор ООО «РКС-Энерго»

В голосовании также участвовали

Вадим Бравве, генеральный директор АО «ТЭК СПб» (с мая 2025 года)

Вадим Ведерчик, генеральный директор ПАО «ТГК-1»

Константин Грачев, генеральный директор ООО «Сетевое предприятие "Росэнерго"»

Андрей Иевлев, директор Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт»

Сергей Корбатов, генеральный директор ООО «Ижорская энергетическая компания»

Владимир Перегуда, заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн "Росэнергоатом"» «Ленинградская атомная станция»

Вячеслав Торсунов, генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»

Сергей Садовский, генеральный директор АО «Норд Гидро»

Андрей Сизов, генеральный директор АО «ЛОЭСК»

