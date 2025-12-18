Частная медицина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Борисова, генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Екатерина Борисова, генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

1. Екатерина Борисова, генеральный директор и главный врач АО «КардиоКлиника»

2. Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея

3. Елена Чернер, генеральный директор «Инвитро-Северо-Запад»

В голосовании также участвовали

Александр Абдин, управляющий партнер Euromed Group

Екатерина Агапова, генеральный директор клиники «Дега»

Юрий Андрейчук, генеральный директор компании «Хеликс»

Владислав Баранов, председатель совета директоров ГК «Мой медицинский центр»

Мария Баранова, генеральный директор ООО «МСЧ №157»

Нина Ботерашвили, президент медицинского холдинга «Медика»

Дмитрий Ванин, генеральный директор «Сфера-Мед»

Марина Власова, учредитель, председатель совета директоров медицинского объединения «ОНА»

Алексей Гапликов, генеральный директор медицинской компании «ЕР Сервис» (ТМ «Петербургская неотложка»)

Петр Громов, директор клинической больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге

Софья Денисова, генеральный директор ООО «Мать и дитя Санкт-Петербург» (с марта 2025 года)

Александр Изак, управляющий партнер многопрофильного медицинского центра «Лахта Клиника»

Алла Калугина, генеральный директор клиники «Скайферт»

Андрей Каргин, генеральный директор ООО «Новая клиника АБИА»

Марина Касумова, управляющий ГК «Меди»

Роман Константинов, председатель совета директоров, руководитель ГК «Эко-безопасность»

Виталий Король, учредитель и генеральный директор сети клиник «Европейский институт здоровья семьи»

Владислав Корсак, генеральный директор АО «Международный центр репродуктивной медицины»

Сергей Крыцын, генеральный директор медицинского холдинга СМТ

Андрей Кузькин, директор сети клиник «Медси» в Санкт-Петербурге

Надежда Лавренюк, генеральный директор сети клиник «Гранти-мед»

Марина Маршак, управляющий медицинским центром «Март»

Сергей Пониделко, директор медицинского департамента «СМ-Клиника Северо-Запад»

Игорь Пронин, управляющий директор «Института красоты "Галактика"»

Галина Резник, основатель и генеральный директор АО «Медицинский центр РАМИ»

Татьяна Романюк, генеральный директор клиники EMS

Анна Сикерина, главный врач семейных клиник «Наше здоровье» и «Наша забота»

Сергей Скородумов, директор многопрофильной клиники «Энерго»

Анна Соколова, директор медицинского центра «XXI век»

Галина Суркова, генеральный директор семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

Роман Топольсков, генеральный директор Prioritet Medical Clinic и частной скорой помощи «Приоритет»

Аркадий Трейгер, учредитель и генеральный директор холдинга «Первая семейная клиника Петербурга»

Владислав Тупиков, исполнительный директор, главный врач клиники «Источник»

Евгений Федоров, генеральный директор ООО «Адамант Медицинская клиника»

Юрий Федотов, генеральный директор АО «Северо-Западный центр доказательной медицины»

Андрей Хоперский, генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер»

Марина Янтураева, учредитель группы компаний «Вирилис детская медицина»

По коллегиальному решению «Ъ Северо-Запад» из рейтинга был вынесен Лев Авербах, генеральный директор ООО «Корис Ассистанс», из-за возбужденного на момент проведения исследования уголовного дела. Однако номинанты, а также глава и представители Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга высоко оценили заслуги господина Авербаха в сфере частной медицины. По итогам голосования он занял первое место.