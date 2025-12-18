Новые грани токенизации

Объем эмиссии цифровых финансовых активов в России в 2025 году достиг триллиона рублей. Государство собирается расширить границы инструментов за счет активов реального сектора и привлечь на рынок розничные инвестиции. Первыми кейсами станут выручка и складские запасы.

Рынок рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России развивается с 2021 года, показывая впечатляющую динамику. По данным Cbonds, совокупный объем всех выпусков ЦФА с 2022 года к 31 августа 2025 года достиг 1,089 трлн рублей. При этом в обращении оставалось лишь 137 млрд рублей, остальное уже погашено или выкуплено, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. За первые восемь месяцев 2025 года размещено ЦФА на 718 млрд рублей через 981 выпуск. И, по оценке SberCIB, к сентябрю 2025 года накопленный объем всех выпусков с момента появления рынка составил уже 1,35 трлн рублей.

«Банк России в то же время в своем обзоре рисков фиксирует, что к осени 2025 года объем размещенных ЦФА в 2025 году достиг 484 млрд рублей за один только третий квартал, а объем рынка ЦФА в обращении "с начала года" оценивается в 623 млрд рублей. Методики у источников разные, но устойчивый вывод один. На осень 2025 года российский рынок ЦФА в номинале уже перешагнул 1 трлн рублей совокупных выпусков, а объем реально находящихся в обращении инструментов находится в диапазоне 0,1–0,6 трлн рублей в зависимости от того, считать только действующие выпуски или весь объем с начала года»,— рассуждает господин Чернов.

В последний год Минфин работает над запуском экспериментального правового режима для токенизации активов реального сектора. В мае 2025 года было объявлено о подготовке соответствующего законопроекта. Идея — отработать практику на пилотных кейсах в контролируемых условиях, указывает руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов. До конца года документ, скорее всего, останется в процессе согласования, реальные запуски по нему будут не раньше 2026 года, считает он.

Первые эксперименты

Сейчас закон регулирует только обращение самих ЦФА, то есть денежных требований или прав по ценных бумагам, хранящихся в системе распределенного реестра. Токенизация физических активов регулируется отдельным законом об инвестиционных платформах, и токены, удостоверяющие права на такие активы, названы «утилитарными цифровыми правами» (УЦП), объясняет генеральный директор компании «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор. Такие токены не могут касаться имущества, сделки с которым подлежат госрегистрации. Соответственно, пока токенизировать напрямую земельные участки, собственность, оборудование нельзя. Хотя возможен выпуск ЦФА на доходы, которые можно получить от использования такого имущества, объясняет юрист.

Сейчас УЦП выпускаются достаточно редко. Так, например, 25 августа «Статус-Инвест» заявил о первом в России выпуске таких прав, обеспеченных товарным активом — продовольственной пшеницей. По словам господина Божора, новый законопроект Минфина позволит расширить сферу использования УЦП: во-первых, их можно будет выпускать в существующей инфраструктуре по обращению ЦФА, а во-вторых, вероятно, законодатели позволят токенизировать таким образом недвижимое имущество. Речь идет об экспериментальном правовом режиме, к участникам которого могут быть установлены достаточно жесткие требования. В дальнейшем, если в рамках эксперимента не выявят существенных рисков, расширенные возможности по работе с УЦП предоставят всем участникам рынка.

«По ЦФА идут первые экспериментальные кейсы: участники рынка инициировали судебный спор по дефолтному выпуску ЦФА с залогом, чтобы отработать механизм судебной защиты инвесторов и принудительной реализации обеспечения. В рамках эксперимента регулятору важны "простые", хорошо описываемые активы и линейные денежные потоки, которые легко встроить в уже существующие ЦФА-платформы»,— добавляет директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Денис Хмилевский.

Как отмечает Иван Скавыш, эксперт по инвестициям, сделкам M&A, член совета директоров Ассоциации CFA (Россия), токенизация активов концептуально близка к IPO — это способ «оцифровки» доли в активе компании с последующим выводом ее на рынок. Однако ключевое различие в том, что акционер получает право голоса, а статус владельца токена в части корпоративного управления пока не определен.

«По сути, токен ближе к привилегированной акции: право на доход есть, права влиять на решения — нет. Это создает системный риск для защиты розничного инвестора. Контекст запуска технологии понятен: правительство стремится развивать розничные инвестиции, а токенизация снижает порог входа в недоступные ранее классы активов — коммерческую недвижимость, инфраструктурные объекты. Инструмент, по сути, потенциально привлекателен для массового инвестора»,— рассуждает господин Скавыш.

Новые источники

Среди наиболее перспективных направлений токенизации доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко называет недвижимость, интеллектуальную собственность, создание цифровых аналогов традиционных финансовых инструментов цифрового долга, развитие инфраструктуры для торговли и интеграцию в существующие системы, а также использование ЦФА для трансграничных расчетов.

Выгодополучателями могут стать крупные корпорации, которые получат доступ к новым источникам финансирования, предприятия малого и среднего бизнеса (смогут привлекать средства без сложных процедур IPO или банковского кредитования), а также операторы платформ и финансовые посредники — за счет комиссий и расширения экосистемы, говорит господин Щербаченко.

Господин Писцов считает, что самые очевидные кандидаты в токены — товарные запасы, сырье, недвижимость, будущие денежные потоки. «Эти классы активов легко формализуются, понятны рынку и удобны для дробления. Уже сейчас были пилоты с токенами на жилую недвижимость, алмазы, выручку от девелоперских проектов. Следом пойдут инфраструктура и оборудование — все, что можно положить в смарт-контракт и дать инвестору в виде понятного цифрового обязательства. По сути, любая материальная ценность, которая раньше могла быть обеспечением по кредиту или секьюритизироваться, сегодня — кандидат в токен»,— рассуждает собеседник издания.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин включает в возможные направления токенизации предметы искусства и коллекционирования, бренды, товарные знаки. А директор департамента ТОО «Перспективные научно-исследовательские разработки» Валерия Овсянникова в числе нематериальных активов нового типа называет данные нейроинтерфейсов. Уникальные паттерны сознания, аннотированные метаданными, можно будет лицензировать, сегментировать и монетизировать, полагает она.

Потенциальная экономия

Экономия на стоимости заимствований в первые годы будет невысокой, но заметной за счет снижения транзакционных расходов, так как выпуск токенов проще, чем регистрация облигаций, а требования к раскрытию легче, объясняет Владимир Чернов. Для МСП это может дать минус 1–2 п. п. к стоимости капитала по сравнению с банковским кредитом. «На горизонте трех-пяти лет эффект зависит от ликвидности и масштабов рынка. Если инфраструктура разовьется и появится вторичное обращение, экономия может увеличиться. Но пока это именно потенциал, а не факт»,— говорит аналитик.

Теоретическая экономия в 1–2 п. п. относительно банковского кредита выглядит привлекательно, но реальная ценность — в скорости привлечения капитала и гибкости структурирования, рассуждает CEO Neopool Андрей Копейкин. Но это будет работать лишь для качественных заемщиков с прозрачным риск-профилем, подчеркивает он.

«Первые кейсы станут дорогостоящими экспериментами. Грамотные эмитенты будут максимально использовать привычные институты — залог, поручительства, уступку требований, чтобы суды могли опираться на существующую практику. На старте от запуска новых инструментов выиграют крупные корпорации и операторы ЦФА-платформ. МСП получит реальную выгоду только при появлении стандартизированных продуктов и упрощенных процедур»,— добавляет господин Копейкин.

Для крупных эмитентов, у которых уже есть доступ к облигационному рынку, ЦФА сейчас не всегда дешевле, говорит инвестор, предприниматель, основатель соцсети для инвесторов «Базар» Владислав Никонов. Инвесторы требуют премию за низкую ликвидность и новизну инструмента. В ряде случаев стоимость заимствований через ЦФА сопоставима с облигациями или даже немного выше. Для малого и среднего бизнеса при удачно структурированной сделке размещение ЦФА может дать экономию по сравнению с кредитом примерно на 1–3 п. п., а также более гибкие условия и доступ к новому кругу инвесторов, согласен он.

Исследовательский центр ABL считает, что потенциал таких отраслей, как строительство, энергетика, промышленность и девелопмент, для токенизации активов и привлечения инвестиций значителен. По прогнозам ABL, при снятии законодательных ограничений объем выпусков ЦФА компании реального сектора к 2030 году достигнет 5 трлн рублей. В бюджет страны такие эмитенты могут принести до 0,1–0,2 трлн рублей совокупных налоговых поступлений.

Виктория Алейникова