Машиностроение

Единое число баллов набрали

Алексей Нестеренко, и. о. заместителя генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Климов» (с 1 ноября 2025 года, ранее Всеволод Елисеев — ныне первый заместитель генерального конструктора)

Алексей Подколзин, генеральный директор АО «Силовые машины» (с мая 2025 года)

Александр Устинов, генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"»

В этом году не удалось определить тройку лидеров из-за разрозненности мнений и большого числа отказов в голосовании.

Список номинантов

Игорь Бурцев, генеральный директор ПАО «Пролетарский завод»

Дмитрий Гречухин, генеральный директор АО «Романов»

Илья Кашин, генеральный директор ООО «Автозавод АГР» (с сентября 2025 года)

Игорь Котов, генеральный директор АО «АЭМ-Технологии»

Дмитрий Лисняк, генеральный директор АО «РЭП Холдинг» (с января 2025 года)

Юрий Мадзалевский, генеральный директор АО «Автогидроподъемники»

Михаил Макалатия, генеральный директор ООО «Вагонмаш»

Иван Миронов, генеральный директор ООО «Автозавод Санкт-Петербург»

Валерий Назаров, генеральный директор АО «Электронмаш»

Сергей Назаров, директор Невского завода электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого (ОП НЗЭТ, ООО «ПК "Транспортные системы"»)

Михаил Подвязников, генеральный директор АО «Обуховский завод»

Анатолий Русин, генеральный директор ООО «Кингисеппский машиностроительный завод»

Сергей Серебряков, генеральный директор ПАО «Кировский завод»

Михаил Сильников, генеральный директор, генеральный конструктор ЗАО «НПО Специальных материалов»

Петр Скворцов, генеральный директор ПАО «Звезда»

Александр Таничев, генеральный директор ООО «Современные технологии газовых турбин» (с февраля 2025 года)

Анатолий Фомичев, генеральный директор СПб ОАО «Красный Октябрь»

Алексей Шабарин, генеральный директор АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (с мая 2025 года)

Валентин Ядрицев, генеральный директор АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»