Промышленность ждет кредитов

Общая активность предприятий обрабатывающей промышленности на кредитном рынке Петербурга в 2025 году остается низкой. Как отмечают эксперты, стоимость денег является главным сдерживающим фактором. Несмотря на то, что банковские ставки идут вниз вслед за ключевой ставкой ЦБ, для корпоративных заемщиков они все равно еще находятся на высоком заградительном уровне. Привлекая кредиты по таким ставкам, основная часть бизнесов покажет низкую рентабельность либо станет нерентабельной, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В настоящее время снижение процентных ставок позволило немного уменьшить долговую нагрузку предприятий Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Большинство инвестиционных проектов пока стоит на паузе, в лучшем случае они находятся в стадии предварительного анализа ввиду высокой стоимости заемного капитала Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 В настоящее время снижение процентных ставок позволило немного уменьшить долговую нагрузку предприятий Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Большинство инвестиционных проектов пока стоит на паузе, в лучшем случае они находятся в стадии предварительного анализа ввиду высокой стоимости заемного капитала Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

В то же время статистика ЦБ РФ говорит о значительном росте кредитования. По данным Северо-Западного ГУ Банка России, за девять месяцев 2025 года банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из обрабатывающей отрасли Петербурга кредитов на общую сумму 1,042 трлн рублей. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России сообщают, что компании продолжают активно кредитоваться. По состоянию на 1 октября 2025 года задолженность всех промышленных предприятий города составляла 2,1 трлн рублей, увеличившись по сравнению с той же датой 2024 года на 13,2%. А кредитный портфель предприятий сферы обработки вырос за тот же период на 10,7%, до 1,5 трлн рублей.

Проекты на паузе

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что основной рост выдач кредитов в Петербурге за девять месяцев 2025 года пришелся на сегмент «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов». По-видимому, в этой сфере реализуются какие-то инвестиционные проекты и шло перекредитование старых займов, делает вывод аналитик. В остальных же сегментах динамика была довольно сдержанной. Причем компании, по мнению аналитика, привлекали кредиты в основном для пополнения оборотного капитала.

С выводами господина Додонова согласен первый вице-президент, управляющий директор корпоративного бизнеса Совкомбанка Игорь Волков. «К сожалению, мы видим негативную динамику в части привлечения заемного капитала предприятиями обрабатывающего сектора: по некоторым видам деятельности снижение достигает 50%»,— констатирует он.

Он добавляет, что основная потребность — это пополнение оборотных средств. Большинство инвестиционных проектов пока стоит на паузе, в лучшем случае они находятся в стадии предварительного анализа ввиду высокой стоимости заемного капитала, указывает банкир.

Дополнительно высокие риски непоставки оборудования, необоснованно высокие цены на логистику делают непривлекательным получение кредитов на цели, связанные с приобретением основных средств, новой техники и оборудования, и в целом финансирования инвестиционных проектов, согласна отраслевой эксперт Ольга Горюкова.

Скорее «улучшились», нежели «ухудшились»

В рамках Мониторинга предприятий Банк России ежемесячно опрашивает региональные компании об их экономическом положении и изменении условий кредитования, а также ежеквартально — об ожиданиях относительно инвестиционной деятельности. В настоящее время в мониторинге участвуют 462 предприятия нефинансового сектора экономики Петербурга (крупный, средний и малый бизнес из различных отраслей экономики), сообщили в пресс-службе ГУ ЦБ.

Опрос, проведенный в третьем квартале 2025 года, показал, что промышленные компании ожидают роста инвестиционной активности в четвертом квартале, но более сдержанного, чем в третьем. По сравнению с первым кварталом 2025 года их ожидания улучшились. Что касается оценки экономического положения промышленных предприятий, то в ноябре большее число компаний оценивали его как «хорошее», нежели как «плохое». Однако оценка экономического положения компаний снижалась второй месяц подряд и находилась ниже уровня января 2025 года.

Оценка изменения условий кредитования промышленных предприятий в ноябре также находилась в положительной зоне — большее число компаний ответили, что условия «улучшились», нежели «ухудшились», подчеркнули в пресс-службе ГУ ЦБ. Положительную оценку компании дают второй месяц подряд, тогда как в начале 2025 года она складывалась сильно отрицательной.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям на Северо-Западе на срок до года постепенно снижается в течение последних нескольких месяцев на фоне уменьшения ключевой ставки. В сентябре средневзвешенные ставки по корпоративным кредитам в СЗФО составляли 19,1% на сроках до года и 16% — на сроках свыше года. По сравнению с началом текущего года средневзвешенная ставка по кредитам до года уменьшилась 5,3 п. п., на срок более года — выросла на 1,1 п. п.

«В настоящее время снижение процентных ставок позволило немного уменьшить долговую нагрузку предприятий: в начале 2025 года проценты по корпоративным кредитам доходили до 30–32% годовых, что увеличивало финансовые расходы и сокращало прибыль, а нередко приводило к убыткам бизнеса»,— говорит аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она добавляет, что ключевая ставка на уровне 16,5% для России — один из исторических рекордов. Почти 70% выданных в 2025 году корпоративных кредитов было выдано под плавающую ставку, уровень которой привязан к ключевой ставке Банка России.

Банки ужесточают требования

Кроме высоких процентных ставок, негативное влияние на доступ к финансовым ресурсам оказывают ужесточение требований банков к заемщикам, уже существующая высокая долговая нагрузка ряда предприятий и вопросы качества залогов, считает госпожа Мильчакова. Крупные предприятия имеют возможность привлечь финансирование, выпустив облигации или разместив акции на IPO, но малый и средний бизнес такой возможности пока не имеют, рассуждает аналитик Freedom Finance Global.

Наибольшие сложности в обслуживании долгов в 2025 году имели предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе в Петербурге. В первом полугодии 2025 года около 3% совокупного кредитного портфеля корпоративных кредитов, выданных российскими банками, находилось в реструктуризации. «Это не самая большая доля, но уже заставляющая и бизнес, и банки задумываться о том, что источники финансирования нужно диверсифицировать»,— говорит госпожа Мильчакова.

Сергей Волков обращает внимание, что процентные платежи стали одной из существенных статей расходов у промышленного сектора. Он замечает, что ранее предприятия значительно легче справлялись с кредитной нагрузкой и показывали большие объемы прибыли. При этом переложить данные расходы в цену на производимую продукцию бизнес не может из-за жесткой конкуренции, в том числе со стороны импорта, и падения общего спроса, добавляет банкир.

«У большинства банков-кредиторов пропадает аппетит к риску, закручиваются ковенанты. В рамках применяемых риск-политик банки устанавливают повышенные требования к размеру показателей EBIT, EBIDTA, повышаются требования к объему собственного капитала, к соотношению собственного капитала и заемных средств. Отмечается повышенный спрос банков к ликвидности предлагаемого компаниями обеспечения»,— делится госпожа Горюкова. Спрос на производственные активы ввиду низкой инвестиционной активности снижается, тем самым теряется ценность залога, подчеркивает господин Волков.

Господдержки не хватает

Государство со своей стороны стремится поддерживать промышленность. В РФ сейчас действует несколько федеральных программ кредитования. Например, «Инвестиционные кредиты», «Промышленная ипотека», «Механизм финансового содействия промышленной кооперации стран ЕАЭС», «Программа развития станкоинструментальной промышленности».

«Судить об их эффективности сложно. Для расширения кредитования промышленности, на мой взгляд, прежде всего нужны существенное снижение кредитных ставок (вслед за ключевой ставкой ЦБ) и общее оживление экономики»,— говорит Игорь Додонов.

Игорь Волков отмечает, что сегодня на рынке фактически отсутствуют программы господдержки на цели, связанные с пополнением оборотных средств, а госпрограммы на инвестиционные цели весьма ограничены по суммам доступных лимитов (программы инвесткредитования субъектов МСП «ПСК-Инвест», правительственное постановление №1764 и займы Фонда развития промышленности под гарантии коммерческих банков, позволяющие получить финансирование под 2–13%). Таким образом, большинство предприятий обрабатывающего сектора финансируется на коммерческих условиях по кредитной ставке +2–4%.

Наталья Мильчакова полагает, что на уровне регионов и городов можно принять ряд мер для расширения финансирования промышленности и, в частности, создать локальные фонды поддержки, обеспечить промышленность земельными участками по сниженной арендной плате, открыть технопарки, в которых можно работать на льготных условиях.

В Петербурге задачи поддержки решает Фонд развития промышленности, но пока объемы финансирования здесь невысокие. По итогам первого полугодия 2025 года объем предоставленных займов составил 500 млн рублей.

Виктория Алейникова