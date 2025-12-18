Постоянные величины

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге представляет результаты ежегодного некоммерческого исследования «Рейтинг топ-менеджеров года», на основе которого определяются лучшие руководители и бенефициары в 19 основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти, по мнению отраслевого сообщества.

Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

Методика проекта неизменная: редакция совместно с независимыми экспертами формирует шорт-листы номинантов на звание лучших топ-менеджеров по итогам уходящего года. Затем каждый из номинантов определяет, кому из глав конкурирующих компаний он отдал бы первое, второе и третье места. По сумме баллов определяется тройка лидеров в каждой отрасли. Остальные номинанты перечисляются в алфавитном порядке.

В этом году при составлении списка помогали главы и представители следующих бизнес-ассоциаций: Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Telecom Daily, «Руссофт», Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга, СПИБА, INFOLine, Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС, а также независимые аналитики.

В этом году выборка увеличилась: попали 406 глав компаний, что на 7,4 % больше чем в прошлом году (376 глав). Стоит отметить, что число номинантов начинает расти с каждым годом и многие игроки в отраслях предлагают к участию конкурентов. В этом году количество увеличилось в таких отраслях, как «Частная медицина», «Машиностроение», «Продуктовый ритейл».

Однако активность снизилась и составила 56% (в 2024 году — 64,4%, в 2023-м — 65%, в 2022-м — 72%). Снижение связано с увеличением списка номинантов и отказом от участия в рейтинге. Вероятно, это обусловлено санкционным давлением. Промышленные компании, как и прежде, стремятся к информационной закрытости. Тем самым трудно было определить тройку лидеров за счет малого количества голосов и разрозненности мнений. Так, участники с трудом могли определиться в лидерах в сфере «Машиностроение».

Наибольшая активность по-прежнему сохраняется в отраслях «Телекоммуникация», «Аудит, консалтинг, право», «Информационные технологии», «Гостеприимство» и «Частная медицина».

Исследование проводили: Алла Михеенко (редактор исследования), Ксения Ахметжанова, Алена Егупова, Мария Елагина, Наталья Осина, Анна Мотовильник.

Мария Кузнецова, редактор Business Guide «Рейтинг топ-менеджеров года»