В Ростове снесли здание XIX века в переулке Островского

В Ростове-на-Дону снесли двухэтажный дом в переулке Островского, 75, построенный в 1870-х годах. Об этом сообщается в соцсетях объединения активистов «МойФасад».

Фото: фото из соцсетей объединения «МойФасад»

«Судя по архивным данным, построил его некто Андрей Чернявский. Судя по остаткам стен, которые сегодня удалось увидеть на месте сноса, объект был построен традиционным для того периода способом — это была коробка из толстых деревянных пластин, обложенная кирпичом и затем оштукатуренная»,— говорится в сообщении градозащитников.

В «МойФасад» отмечают, что в 2023 и 2024 году в этом доме еще продавались квартиры, однако весь 2025 год дом уже пустовал.

Мария Иванова