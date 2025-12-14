В Самарской области из-за метели ввели ограничение движения на федеральной трассе

В воскресенье в 14 часов местного времени ГУ МЧС по Самарской области объявило о введении временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал».

Ссылаясь на распоряжение ФКУ «Поволжуправтодор», ГУ МЧС сообщило, что введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу с 98 км по 129 км (муниципальные районы Нефтегорский, Алексеевский и Борский). По данным ведомства, ориентировочное время окончания прекращения движения 08 утра 15 декабря.

Ранее, в субботу, региональное ГУ МЧС сообщало о введении в связи с метелью, снегопадом и заносами временного ограничения с 21:00 на трассе М-5 «Урал» с 862 км по 982 км (Сызрань, Тольятти, Жигулевск, а также Сызранский и Ставропольский районы). Ограничение предварительно вводилось до 8 утра воскресенья, но информации о его снятии не поступало.

Как сообщал «Ъ-Волга», также о введении ограничений на трассе М-5 «Урал» объявила и Госавтоинспекция Оренбургской области.

Между тем в Ульяновской области введенные днем ранее ограничения движения по региональным и межмуниципальным трассам, сняты.

