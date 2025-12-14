Сильный снег и метель ожидаются в Удмуртии 15 декабря

Сильный снег и метель ожидаются в Удмуртии ночью 15 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Также прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Пешеходам рекомендуют аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, а также носить одежду со светоотражающими элементами. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно внимательными на дороге.

Анастасия Лопатина