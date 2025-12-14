Освобождение 13 декабря более ста белорусских заключенных, включая руководителей оппозиционного движения в стране, и снятие части санкций США против Минска — в центре внимания мировых медиа. Наблюдатели считают это плодом трансакционной дипломатии Дональда Трампа, но полагают, что белорусский лидер Александр Лукашенко получил куда больше, чем президент США.

Белоруссия освобождает политзаключенных на фоне снятия США части торговых санкций

Освобождение заключенных, включая лауреата Нобелевской премии и двух лидеров оппозиции, стало частью длящегося уже несколько месяцев сближения Вашингтона и Минска… Соглашение с жестким белорусским лидером Александром Лукашенко соответствует трансакционной дипломатии президента Дональда Трампа: акцент на торговлю и готовность вести дела с авторитарными лидерами, не обращая внимания на историю нарушений прав человека.

Белоруссия освободила 123 заключенных, включая лидеров оппозиции, после отмены Соединенными Штатами санкций

Субботнее освобождение заключенных, крупнейшее с начала переговоров (США и Белоруссии.— “Ъ”),— часть более широкого сближения с Западом, к которому стремится режим Лукашенко… Постепенная разрядка — часть того, что американские представители назвали… попыткой вывести его из сферы влияния России, инициативы, в отношении которой белорусская оппозиция выражала сомнения.

Только Трамп поддается на уловки Лукашенко

Противники режима вздохнули с облегчением после освобождения членов оппозиции. Но американская дипломатия делает их ситуацию безнадежнее… Лукашенко… не меняет своего репрессивного стиля руководства. Именно поэтому европейские страны почти на реагируют на освобождения (представителей оппозиции.— “Ъ”), происшедшие в последние полтора года,— это пустые жесты, которые не стоят Лукашенко ни гроша. А вот администрация Трампа, в свою очередь, очень ими впечатлена и усиливает позиции диктатора, снимая санкции. Это слишком большая награда за освобождение людей, которые вовсе не должны были попасть в тюрьму.

Освобождение заключенных в Белоруссии: в чем интерес Вашингтона?

После освобождения заключенных Вашингтон объявил о отмене санкций в отношении торговли калийными удобрениями и продуктами, содержащими калий. Это жизненно важные товары для Вашингтона, который покрывает 90% своих нужд в них за счет импорта. Эти товары жизненно важны для американских фермеров, которые сильно пострадали от торговой войны, развязанной Дональдом Трампом.

Есть у этого сближения и дипломатический интерес в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по прекращению войны на Украине, учитывая близость Александра Лукашенко и Владимира Путина. И на фоне того, что у Вашингтона плохо получается развивать эти самые переговоры.

