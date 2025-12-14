В Оренбургской области из-за метели ограничено движение транспортных средств

В Оренбуржье из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспортных средств. Об этом в воскресенье сообщила Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении ГАИ отмечается, что в связи с сильным ветром, низовой метелью, обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 14 часов 14 декабря 2025 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1194-го километра по 1251-й километр автотрассы федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

ГУ МЧС Оренбургской области сообщило, что «в ближайшие сутки в большинстве районов сохранится усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду». Ведомство рекомендует гражданам ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, взять под особый контроль детей.

Андрей Васильев