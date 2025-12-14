В центре Перми открылся новый магазин здорового питания

Магазин натуральных продуктов «Вкусно и просто» открылся в Тополевом переулке,5, где раньше располагался магазин «Живой выбор» рядом с кафе «Лакшми». Владельцем нового магазина является основатель сети «Лакшми» Сергей Шаров.

Фото: Вкусно и просто

В ассортименте «Вкусно и просто» – вегетарианские и натуральные продукты, а также продукты для здорового питания.

Напомним, в прошлом году произошло объединение сетей здорового питания «Лакшми» и «Живой выбор». После проведения ребрендинга магазины объединенной сети работали под общей вывеской «Живой выбор».