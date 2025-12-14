Ушаков: у Зеленского не получится вернуть Крым и вступить в НАТО

У президента Украины «железобетонно» не получится вернуть Крым и вступить в НАТО. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО — я думаю — тоже миллион процентов, что не получится»,— сказал Юрий Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Сегодня Юрий Ушаков также заявил, что власти РФ еще не видели скорректированного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Скорее всего, в нем будут «совершенно неприемлемые» для Москвы положения, в том числе и по территориальным вопросам, сказал помощник российского президента.