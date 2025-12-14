В КБР по программе занятости молодежи трудоустроено 13,6 тыс. человек

С 2022 года в Кабардино-Балкарии по программе содействия занятости молодежи трудоустроено 13,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Всего с начала действия программы в ней приняли участие более 205 тыс. жителей региона. Наиболее популярными сферами стали промышленность, швейное производство, предпринимательская деятельность и индустрия красоты.

Реализация инициативы проходит через сотрудничество организаций, учреждений и ведомств региона. Основными задачами являются повышение вовлеченности молодежи в занятость, снижение уровня безработицы и повышение уровня трудоустройства выпускников.

Мария Иванова