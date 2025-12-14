На трассе М-5 в Татарстане ввели ограничения из-за неблагоприятной погоды

В связи с ухудшением погодных условий на трассе М-5 в Татарстане введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действуют с 12:00 мск 14 декабря на участке автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1194+500 км (граница с Самарской областью) по 1363+000 км (населенный пункт Старые Богады). Причиной стали сильный ветер, низовая метель и обильный снегопад, ограничивающие видимость.

Также движение запрещено на нескольких участках трассы в Бугульминском и Бавлинском районах: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, а также с 1257,5 км по 1280 км.

По предварительным данным, ограничения будут сняты до 16:00 мск 14 декабря.

UPD: Ограничительные меры продлили до 21:00 мск.

Влас Северин