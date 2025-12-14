Дело о банкротстве погибшего на СВО бывшего главы округа возобновлено

Арбитражный суд Пермского края возобновил рассмотрение иска ФНС о признании несостоятельным бывшего главы Горнозаводского округа Прикамья Александра Афанасьева. Решение о возобновлении было принято после поступивших в суд сведений от его супруги Натальи Афанасьевой, а также письма Минобороны РФ. Обоснованность требований налоговой инспекции суд изучит 22 января 2026 года, сообщается в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск о банкротстве бывшего главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева был приостановлен в начале осени 2025 года. Ранее с заявлением о признании господина Афанасьева несостоятельным обратилась ФНС, указывая на его задолженность перед бюджетом в размере 1,3 млн руб.

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По данным местных СМИ, он был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе.