Байкеры объездили азиатскую технику

Рынок новых мотоциклов в петербургской агломерации за январь — ноябрь вырос год к году на 20%. Наибольшую долю в структуре продаж продолжает занимать китайская и индийская мототехника. Люди покупают то, что при сопоставимых или лучших технических и свойствах стоит дешевле своих конкурентов, поясняют эксперты, при этом собственные бренды в РФ по-прежнему остаются неразвитыми.

За 11 месяцев 2025 года в Петербурге продали 2710 новых мотоциклов, что на 20% больше, чем в январе — ноябре прошлого года. В Ленобласти продажи год к году выросли на 23%, до 605 ед., подсчитали в агентстве «Автостат» для «Ъ Северо-Запад».

Неизменным лидером среди брендов остается китайский Voge. За 11 месяцев количество реализованных байков этой марки достигло 359 ед., что на 38% больше, чем за аналогичный период 2024-го (260 ед.).

Индийский Royal Enfield за тот же период увеличил продажи до 236 ед. (+27%), уссурийский бренд Regulmoto (выпускается в КНР) — до 214 ед. (+32%), китайский CFMoto — до 186 (+43%). Российский бренд Motoland (собирается в КНР) показал отрицательный результат, реализовав 128 мотоциклов, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В Ленобласти продажи выросли на 55% у Regulmoto (98 ед.), на 108% у Voge (48 ед.) и на 55% у Royal Enfield (31 ед.). У Motoland и индийского Bajaj снизились на 13% (51 ед.) и 33% (30 ед.) соответственно.

Продажи новых мотоциклов в РФ растут второй год подряд. Мототехника остается, пожалуй, единственным сегментом авторынка, где наблюдается позитивная динамика.

Спрос на новые байки в стране по итогам 2024 года составил 43 тыс. ед. Рост год к году — 58%. Доля Петербурга в общем объеме продаж — 5,3%. В самом же городе за весь прошлый год было продано 2291 ед., что на 66,5% больше, чем в 2023-м (1376 ед.). В структуре продаж преобладали китайские марки.

Высокие результаты продаж в январе — ноябре, как и год назад, по-прежнему связаны с замещением китайскими и индийскими производителями иностранных брендов, ушедших с российского рынка после 2022 года, поясняет автоэксперт Андрей Трой.

По его словам, привезти немецкий, американский или японский мотоцикл параллельным импортом дорого, а собственные бренды в РФ, к примеру тот же «Урал», остаются неразвитыми. Поэтому люди покупают то, что при сопоставимых или лучших технических и свойствах стоит дешевле своих конкурентов.

