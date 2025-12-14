Концепцию реставрации Дома печати в Махачкале разработают в открытом формате

Разработка концепции ремонта Дома печати в Махачкале будет вестись в открытом и коллегиальном формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Специалисты должны будут подготовить несколько вариантов архитектурно-градостроительных проектов реставрации здания, а также предложить варианты модернизации объекта. К работе планируется привлечь представителей архитектурного сообщества, общественные организации и активных горожан.

«Такой подход позволит комплексно рассмотреть все аспекты проекта, обеспечить сохранение исторической ценности здания и органично включить его в современный городской ландшафт, учитывая пожелания жителей столицы»,— сказано в сообщении.

Реализация проекта будет проведена за счет Агентства информации и печати Республики Дагестан.

Мария Иванова