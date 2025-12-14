На Дону завершены работы по восстановлению электричества после непогоды

Энергетики восстановили электроснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от сильного штормового ветра, дождя и мокрого снега в субботу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Наибольшая нагрузка на сеть 13 декабря была зафиксирована в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Орловском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах, а также в Таганроге.

В аварийно-восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники.

Сейчас энергосистема Ростовской области функционирует устойчиво, сказано в сообщении. «Электросетевые организации отрабатывают заявки потребителей в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Мария Иванова