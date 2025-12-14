ТАСС: РФ и Израиль обсуждают передачу России Александровского подворья

Россия и Израиль обсуждают передачу РФ Александровского подворья, расположенного в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент»,— заявил собеседник агентства.

Александровское подворье — единственный русский объект, расположенный в черте иерусалимского Старого города. Землю, на которой стоит здание, приобрела Российская империя в 1859 году. Первоначально территория предназначалась для здания русского консульства. Комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896-м.

В ноябре 2024 года председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу передачи подворья России. По словам господина Степашина, у израильской стороны нет юридических оснований не признать эту собственность российской.