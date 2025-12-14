Правительство утвердило создание нацпарка в Херсонской области

В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк площадью более 37 тыс. гектаров. Постановление о его создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Нацпарк сформируют на базе уже существующего природного парка, который расположен в Геническом и Новотроицком муниципальных округах. Его территория включает острова, полуострова и мелководные лагуны в заливе Сиваш Азовского моря, что позволяет сохранять природные комплексы и разнообразие флоры и фауны.

Правительство отмечает, что эта зона является местом обитания редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, национальный парк находится на пути сезонной миграции перелетных птиц. Мелководные и прибрежные участки служат птицам кормовой базой и местом для гнездования.

Создание Азово-Сивашского нацпарка входит в программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, утвержденную правительством в 2023 году.