Зарубежные СМИ: Как США и Белоруссия выстраивают отношения?

Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с калийных удобрений. Так, на свободу вышли активистка Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира и правозащитник Алесь Беляцкий, бизнесмен и бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико. При этом его сын Эдуард остался в заключении. В штабе политика Светланы Тихановской заявили, что все освобожденные покинули страну. Киев подтвердил, что на территорию Украины прибыли 114 человек. Минск, в свою очередь, заявил об обмене «на раненых россиян и пленных белорусов» и сообщил, что помилование белорусским политзаключенным объявлено в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе. После амнистии Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп передали лидеру Белоруссии личное послание, добавила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Мировые СМИ обсуждают подробности сделки. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Reuters называет освобождение 123 политзаключенных самым масштабным решением Александра Лукашенко с начала контактов с администрацией Дональда Трампа. Вашингтон также рассматривает возможность дальнейшего смягчения ограничений, если амнистия продолжится, заявил американский спецпосланник Джон Коул. Впрочем, несмотря на масштаб сделки, в белорусских тюрьмах остаются свыше 1 тыс. политзаключенных, и именно этот фактор будет определять дальнейший ход переговоров, подчеркивает агентство.

The New York Times, в свою очередь, рассматривает произошедшее как часть глобального изменения политики США в отношении Минска. Авторы статьи напоминают, что курс на полную изоляцию Белоруссии был взят после жестокого подавления протестов 2020 года, когда сотни тысяч людей, несогласных с итогами президентских выборов, вышли на улицы. Однако эта стратегия не принесла каких-либо видимых результатов и не ослабила власть Лукашенко. Напротив, санкции усилили экономическую и политическую зависимость Минска от Москвы. На этом фоне снятие ограничений на экспорт калийных удобрений The New York Times называет попыткой США вернуть Белоруссию в международную торговлю и снизить зависимость от Кремля.

Кроме того, до введения санкций калийные удобрения также обеспечивали значительную часть валютных поступлений в страну, напоминает Bloomberg. Однако пока Европейский союз сохраняет запрет на их транзит через Литву, смягчение американских санкций не приведет к стремительному восстановлению прежних объемов экспорта. В этих условиях решение Вашингтона во многом остается символическим шагом, заключает агентство.

Тем не менее, несмотря на сложности, диалог между Минском и Вашингтоном в последние месяцы стал регулярным, отмечаетNBC News. Стороны обсуждают не только возможное снятие ограничений, но также и вопросы региональной безопасности, включая урегулирование конфликта на Украине. При этом, по мнению телеканала, амнистия отдельных политзаключенных не означает окончание политических репрессий в стране и изменение внешнеполитического курса Белоруссии.