800 спецмашин убирают дороги Саратовской области после метели

Дорожные службы Саратовской области перешли на усиленный режим работы из-за сложных погодных условий, вызванных сильным снегопадом и шквалистым ветром. По данным министерства дорожного хозяйства, за прошедшие сутки в уборке дорог было задействовано более 800 единиц спецтехники.

Снегопад затронул 37 из 38 районов области, за исключением Александрово-Гайского, где наблюдалась лишь морось. Для расчистки региональных трасс в течение дня работали 306 единиц техники, а в населенных пунктах – 500 единиц. Помимо расчистки дорожного полотна, велась обработка дорог песко-соляной смесью для предотвращения образования гололеда.

Работы по уборке и обработке дорог все еще продолжаются. Министерство дорожного хозяйства обратилось к автомобилистам с просьбой по возможности отложить поездки на дальние расстояния.

Нина Шевченко