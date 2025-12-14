За сутки российские силы ПВО уничтожили 290 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 290 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, указано в публикации ведомства. За сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам горючего, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в министерстве.

В период с 8:00 по 12:00 мск силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над регионами России. Три БПЛА сбили над Курской областью, по два — над Брянской и Тульской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Ростовской, Калужской и Орловской областями.