В Пензенской области уменьшается количество домов без энергоснабжения

В Пензенской области сократилось число домов, оставшихся без электроснабжения после неблагоприятных погодных условий.Сейчас без энергоснабжения остаются 1,5 тыс. домов, в которых проживает более 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко по итогам заседания комиссии по ЧС.

13 декабря из-за непогоды в 11 районах области были обесточены более 23 тыс. домов, затронувшие 61 тыс. жителей. К полудню электроснабжение было восстановлено в 20 тыс. домов, аварийные бригады работали в круглосуточном режиме.

По словам губернатора, за сутки количество домов без электричества уменьшилось почти вдвое – с 2 852 до 1 508. В настоящее время без подачи электроэнергии остаются четыре объекта социальной инфраструктуры и две котельные, которые обеспечиваются резервными источниками питания.

Точечные отключения устраняются в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах. В Пензенской области с 13 декабря действует режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ветер.

Нина Шевченко