В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за метели и сильного ветра

В Чувашии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно прогнозу метеорологов, 14 и 15 декабря по республике ожидается усиление северного и северо-западного ветра с порывами 15–17 м/с. Местами прогнозируется метель с ухудшением видимости до 500 метров.

12 декабря в Чебоксарах и некоторых районах республики также был объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и метели, сопровождающейся ухудшением видимости.

Влас Северин