Шестиклассница госпитализирована с тяжелыми травмами в результате ДТП в Колпино

Полиция поводит проверку по факту ДТП в Колпинском районе Петербурга, в котором пострадала шестиклассница. Дорожный инцидент произошел 13 декабря в 13:20 напротив дома 7 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 43-летний водитель за рулем автомобиля Opel Astra, двигаясь от проспекта Ленина в сторону Павловской улицы, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 12-летнюю ученицу 6-го класса.

В результате ДТП девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Андрей Цедрик