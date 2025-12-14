Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли село Варваровка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным украинской переписи, население села в 2001 году составляло 368 человек. Варваровка находится неподалеку от города гуляйполе, о начале взятия которого президенту РФ Владимиру Путину доложили 1 декабря. Как сообщал глава запорожской области Евгений Балицкий 13 декабря, бои за город продолжаются.