Из-за аварии на пермском тракте в Свердловской области образовалась 15-километровая пробка

Движение по трассе Пермь—Екатеринбург блокировано из-за ДТП со вчерашнего дня, сообщает «Ъ-Урал». По данным издания, ДТП произошло на 231-м километре Пермского тракта в Нижнесергинском районе (Свердловская область): грузовой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другим большегрузом, в связи с чем часть трассы оказалась перекрытой. В связи с ДТП протяженность пробки на участке трассы составила более 15 км.

Сегодня экипаж ГИБДД с краном прибыл на место аварии для эвакуации транспорта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Объезд возможен через Нижние Серги—Арти—Красноуфимск—Ачит со съездом с дороги Р-242 на 285-й километр и возвращением на дорогу Р-242 на 183-й километр»,— добавили в ведомстве.