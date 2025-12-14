На Дону овощи за месяц подорожали на 4,5%

В ноябре овощи в Ростовской области подорожали на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из данных Ростовстата.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом с начала года овощи в регионе подешевели на 9,6%. В ноябре 1 кг картофеля в среднем стоил 45,6 руб. капусты — 36 руб., лука — 44,5 руб, свеклы — 40,4 руб., моркови — 43 руб. Огурцы стоят в среднем за 1 кг 168 руб., помидоры — 196 руб.

В целом продовольственные товары в Ростовской области подорожали за месяц на 0,6%, по сравнению с концом 2024 года — на 6,4%.

Мария Иванова