В Волгоградской области у детского сада сорвало крышу

В Волгоградской области после сильного ветра зафиксированы повреждения инфраструктуры в нескольких населенных пунктах. В селе Воднобуерачное Камышинского района сорвало часть крыши здания детского сада, сообщили в муниципалитете.

По информации районной администрации, в селе Антиповка пострадал конек крыши одного из домов, а крыша другого здания была сорвана. В Саломатино зафиксированы повреждения заборов и крыш частных домовладений, в Дубовке – обрыв линий электропередач.

Власти организовали доставку воды для жителей, пострадавших от непогоды. Энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Нина Шевченко