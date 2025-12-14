В Ульяновской области снято временное ограничение движения по дорогам региона

В Ульяновской области снято временное ограничение на движение автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области. Об этом сообщило в воскресенье после полудня региональное ГУ МЧС.

Ограничение было введено в субботу сначала по региональным и межмуниципальным дорогам, а затем и по федеральным трассам в связи резким ухудшением погоды — сильным ветром, метелью, снежными заносами, ограниченной видимостью.

Следом за Ульяновской областью в субботу вечером также были введены временные ограничения по региональным и федеральным трассам и в Самарской области. Пока официальных сообщений от ГУ МВД ГУ МЧС Самарской области о снятии ограничений не поступало.

Андрей Васильев