В 2026 году в Татарстане планируют увеличить число педагогов, получающих гранты

В 2026 году в Татарстане планируется увеличить количество педагогов точных наук, получающих гранты. Согласно представленным изменениям, общее количество получателей грантов вырастет с 350 до 430 человек. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Число грантов для учителей физико-математического профиля будет увеличено со 100 до 130. Поддержку получат также больше руководителей физико-математических кружков — их количество возрастет вдвое, с 100 до 200. При этом количество грантов для молодых учителей физико-математического профиля сократится со 150 до 100.

Размер выплат останется прежним: учителя физико-математического профиля будут получать 344 828 руб., молодые педагоги — 275 862 руб., а руководители кружков — 103 448 руб.

Влас Северин