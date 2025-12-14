Politico сравнило Трампа с Гринчем

На этой неделе в европейских посольствах в США, которые проводили рождественские вечеринки, царило мрачное настроение из-за «вспышки презрения» американского президента Дональда Трампа к трансатлантическим союзникам. Об этом сообщил журнал Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества» Фото: Universal Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества» Фото: Universal Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters

«Казалось, будто европейские жители Ктограда (вымышленный город из фильмов и книг про Гринча.— “Ъ”) с ужасом наблюдали, как Гринч украл Рождество»,— пишет Politico.

Представитель одной из европейских стран заявил в разговоре с изданием, что «западный альянс распался», и отношения «уже никогда не будут прежними». Politico пишет, что администрация Дональда Трампа якобы преследует дипломатов, которые высказываются «не по делу». В прошлом месяце бельгийский военный атташе был вынужден подать в отставку после того, как глава Пентагона Пит Хегсет обиделся на его заявление, в котором он назвал администрацию президента США «характеризующейся хаосом и непредсказуемостью».

«Через два года, когда будет новый президент, все вернется в норму»,— заявил в разговоре с изданием замглавы дипломатической миссии одной из стран Юго-Восточной Европы. При этом другой источник журнала сказал, что Дональд Трамп, вероятно, оказывает Евросоюзу «услугу», побуждая европейцев «быть более сильными и способными союзниками». Однако собеседник усомнился в том, что президент США действительно хочет, чтобы Европа стала сильнее.