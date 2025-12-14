Французской проституции предложили реституцию

Депутат французского парламента Жан-Филипп Танги предложил возродить в стране дома терпимости, закрытые почти 80 лет назад. Он считает, что попытки бороться с проституцией запретами обречены на неудачу и пора выработать новые правила, которые облегчили бы жизнь работницам и работникам первой древнейшей профессии. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

39-летний депутат парламента от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги собирается внести в Национальную ассамблею закон об открытии во Франции публичных домов. 80 лет назад после запрета борделей торговля телом переместилась на улицы, в частные квартиры и отели. Тогда же стало преступлением сутенерство и создание сетей сексуальных услуг.

Следующий шаг был сделан в 2003 году при президенте Николя Саркози. Проституткам было запрещено появляться в общественных местах и предлагать свои услуги прохожим. В бывших «веселых» кварталах французских городов профессионалок и вправду стало меньше, но рынки живого товара отодвинулись в пригороды вроде парижского Булонского леса, где и продолжили жить привычной жизнью.

При Франсуа Олланде в 2016 году закон сменили, решив наказывать не проститутку, а ее клиента. Взятому с поличным проказнику грозит штраф €1,5 тыс., в случае рецидива — до €7,5 тыс. Активисты профсоюза сексуальных работников эту инициативу не одобрили и выходили на демонстрации с плакатами «Наказанные клиенты = убитые проститутки».

Для депутата Танги очевидно, что законы 2016 года противоречивы и ущербны. Любой совершеннолетний гражданин или гражданка до сих пор могут продавать свое тело, если того пожелают, ведь запрещено не само занятие проституцией, а эксплуатация людей и покупка сексуальных услуг. Это регулируют две статьи: о наказании за сутенерство, которое подразумевает любое содействие проституции, и о наказании клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский депутат Жан-Филипп Танги

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Французский депутат Жан-Филипп Танги

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Депутат резонно замечает, что, несмотря на все усилия поборников женского равноправия, проституция не только не исчезла, как кошмарный сон, но даже завоевала новых сторонников.

Во-первых, со времени принятия прошлого закона количество проституток в стране удвоилось, а во-вторых, более половины французов — и мужчин, и женщин — высказываются в опросах за открытие публичных домов.

Депутат «Национального объединения» критикует и положение закона 2016 года, давшее возможность жертвам проституции оставаться в стране под защитой властей. Сейчас 90% проституток, работающих во Франции,— иностранки, в большинстве случаев находящиеся в стране нелегально. По закону Олланда, если нелегалка согласится поменять способ заработка, она может получить возобновляемый полугодовой вид на жительство. Для «Национального объединения» это выглядит как еще одна удобная лазейка для иммигрантов.

Жан-Филипп Танги предлагает снова убрать проституцию с улиц и аллей парков, заменив бордели времен «Белль-эпок» на современные предприятия-кооперативы, «управляемые самими работницами», которые смогут платить налоги и пользоваться социальными льготами, зарабатывая себе на пенсию.

Парламентарий убеждает, что они станут настоящими «императрицами в своем королевстве».

Формула звучит свежо, но сталкивается с таким количеством правовых, международных и практических ограничений, что обсуждение быстро переходит из области политики в область рискованного юридического эксперимента. Если парламент вдруг согласится с таким экстравагантным предложением, ему придется корректировать многие действующие законы, переписав не только кодексы, но и несколько международных обязательств, включая конвенцию ООН от 1949 года, прямо запрещающую содержание публичных домов.

Изрядно удивившее публику предложение Жан-Филиппа Танги выглядит скорее частью его личной политической стратегии, чем реальным законодательным проектом. Перспектива возвращения домов терпимости — символическое заявление, рассчитанное на немедленный медиаэффект, которого депутат Танги успешно добился. Дома терпимости еще не открылись, а двери в вечерние ток-шоу для их инициатора уже распахнулись настежь. Как писали исследователи парижских нравов XIX века, «где здесь начинается проституция и где она кончается, никто не знает».