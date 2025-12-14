В Казани может быть построено офисное здание в виде лунного диска

В Казани может появиться новое офисное здание в форме лунного диска, здание планируется к возведению на улице Алексея Козина. Об этом сообщает главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина в своем телеграм-канале.

Проект IO, разработанный архитектурным бюро KAMEN Architects совместно с ООО «Вектор Групп», ранее был отмечен Гран-при смотра-конкурса в номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости» в категории проектов на уровне идеи и концепции.

Авторы проекта отмечают, что особенностью здания станет фасад, облицованный металлическими ламелями, создающими визуальное сходство с лунной поверхностью. Сроки строительства пока не сообщаются.

Влас Северин