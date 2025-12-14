Трое уроженцев Дагестана стали чемпионами мира по боксу

Трое уроженцев Дагестана победили в международных соревнованиях по боксу. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муслим Гаджимагомедов в 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов в 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг. Он стал первым в истории России трехкратным чемпионом мира. Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг, получив свою вторую золотую медаль мирового первенства. Джамбулат Бижамов победил в весе до 80 кг. Это его первое звание чемпиона мира.

Также господин Меликов отметил успех дагестанца Вадима Мусаева, который стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в полусреднем весе.

Мария Иванова