Саратовские водители 12 часов ожидали помощи в снежных заносах

Жители Саратовской области более 12 часов ожидали помощи спасателей из-за шторма. Пробки образовались на нескольких участках трасс, включая Саратов-Ершов и Хвалынск-Балаково. Водители самостоятельно пытались вытащить застрявшие автомобили из снежных заносов.

По состоянию на 11:00 14 декабря спасатели эвакуировали 200 человек, включая 50 детей. Основная часть работ проводилась в Энгельсском районе, где с помощью вездехода-болотохода были вывезены 148 человек, из которых 34 – дети. Также помощь была оказана в Саратовском районе, где пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей.

В районе поселка Дубки ликвидирован затор, препятствовавший движению транспорта. В Ровенском районе пробито 30 км дороги для обеспечения проезда бригады скорой помощи к нуждающимся гражданам. Кроме того, из снежного заноса эвакуированы фельдшер, водитель и два пациента скорой помощи.

Нина Шевченко